Cuba afirma que respondería con “fiereza” ante un eventual ataque de Estados Unidos a la isla

Miguel Díaz-Canel manifestó que, ante un eventual ataque por parte de la administración de Donald Trump, “pelearíamos con fiereza”. Además, subrayó que “Cuba no tiene que hacer ninguna concesión política ni eso jamás estará en una mesa de negociaciones”.

(CNN en Español) — El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró que su país respondería “con fiereza” en caso de que Estados Unidos ataque la isla. “Fue una madrugada difícil”, describió Díaz-Canel sobre la noche del 3 de enero, donde 32 agentes cubanos murieron durante el ataque en Caracas que culminó con la captura de Nicolás Maduro. “Sabíamos que se comportarían como titanes hasta en su última batalla”, describió el líder cubano, con la voz entrecortada, durante el homenaje a los soldados.

“Cuba no amenaza ni desafía”, dijo el mandatario, y aseguró que su país “nunca ha promovido el odio”. Sin embargo, resaltó: “Si llegáramos a ser agredidos, pelearíamos con fiereza idéntica a las que nos legaron varias generaciones de bravos combatientes cubanos, desde las guerras por la independencia en el siglo XIX, la Sierra Maestra, la clandestinidad, África y hasta Caracas en este siglo XXI”.

“No hay rendición ni claudicación posible, como tampoco ningún tipo de entendimiento sobre la base de la coerción o la intimidación. Cuba no tiene que hacer ninguna concesión política ni eso jamás estará en una mesa de negociaciones para un entendimiento entre Cuba y Estados Unidos”, afirmó.

Por Sol Amaya, CNN en Español.