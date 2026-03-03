Mundo conflicto medio oriente

Conflicto Medio Oriente: ONU lanza advertencia por el impacto humanitario de la guerra en Irán

03.03.2026 / 21:08

El jefe humanitario de la ONU, Tom Fletcher, advirtió que la guerra en Irán podría provocar un aumento en el precio de los alimentos y afectar a los países que dependen de importaciones debido al bloqueo del estrecho de Ormuz. Además, señaló que los ataques continuos en el Medio Oriente limitan la capacidad de la organización para proporcionar ayuda a las víctimas.

(CNN)– El jefe humanitario de la ONU ha advertido sobre consecuencias “cada vez más graves” derivadas de la guerra con Irán.

Mientras los civiles sufren por ataques que alcanzan hogares, hospitales y escuelas en toda la región, la violencia incesante está limitando la capacidad de respuesta de la ONU, dijo Tom Fletcher en un comunicado.

El cierre del espacio aéreo ha significado que el personal no puede rotar dentro y fuera, dijo Fletcher, y aunque ha activado planes de contingencia, “la limitada presencia de ONG internacionales y el espacio operativo en Irán hacen que el desafío allí sea mayor”.

“Si las rutas energéticas o corredores marítimos como el estrecho de Ormuz continúan siendo interrumpidos, los precios de los alimentos se dispararán, los sistemas de salud se verán presionados y los suministros básicos se reducirán en los países que dependen de importaciones”, dijo Fletcher.

El estrecho de Ormuz es el canal estrecho frente a la costa de Irán por donde fluye casi el 20 % del consumo mundial de petróleo. Irán ha prometido atacar cualquier barco que intente pasar por el paso y los precios del petróleo se han disparado, ya que la guerra prácticamente ha detenido el flujo de petróleo a través del canal.

En el Líbano, donde las fuerzas israelíes dijeron que han estado atacando al grupo extremista Hezbollah respaldado por Irán, la ONU dijo que los ataques israelíes han matado a decenas de personas y causado desplazamientos a gran escala. Más de 60.000 personas se refugian en 330 sitios en medio de advertencias de evacuación israelíes para más de 100 localidades y pueblos, según la ONU.

