Conflicto en Medio Oriente: Los hechos que marcan el quinto día de guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán

La guerra en Medio Oriente se intensifica en su quinto día tras la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra Irán, la cual deja más de mil muertos. Estos son los principales sucesos que han pasado en el quinto día del conflicto tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán el pasado 28 de febrero.

(CNN) – El reciente conflicto en Medio Oriente continúa agravándose días después de que Israel y EE.UU. lanzaran su operación conjunta contra Irán, que causó la muerte de más de mil personas, desencadenó ataques de represalia contra Israel y los países vecinos del Golfo y sumió a la región en el miedo y la incertidumbre.

Esto es lo que hay que saber sobre el quinto día de la guerra:

¿Cuáles son los principales titulares?

EE.UU. hunde un buque iraní: el secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth , declaró que un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní en aguas internacionales frente a la costa de Sri Lanka. La Armada de Sri Lanka afirmó haber recuperado “varios cadáveres” , pero el saldo aún no está claro.

los sistemas de defensa aérea de la OTAN derribaron un misil iraní que se dirigía al espacio aéreo de Turquía, según informó la presidencia turca. Se cree que esta es la primera vez que las fuerzas de la OTAN interceptan un misil iraní que se dirigía al espacio aéreo de un país miembro desde que estalló el conflicto en Medio Oriente el fin de semana.

el ejército israelí afirmó haber atacado nuevamente Teherán, la décima oleada de ataques desde el inicio del conflicto. El presidente de EE.UU., Donald Trump, elogió la operación conjunta y afirmó que las instalaciones militares iraníes habían sido prácticamente "destruidas", desde su armada hasta su fuerza aérea, entre otras. Se esperan más ataques; Hegseth afirmó que la operación estadounidense aún se encuentra en sus etapas iniciales.

las acciones asiáticas cayeron drásticamente este miércoles, con una ola de ventas récord en Seúl, ante la preocupación de los inversores por el aumento de los precios del petróleo en una región que depende en gran medida de las importaciones de Medio Oriente. El estrecho de Ormuz, un punto de tránsito clave, está prácticamente cerrado. Sin embargo, algunos mercados europeos registraron resultados positivos.

las acciones asiáticas cayeron drásticamente este miércoles, con una ola de ventas récord en Seúl, ante la preocupación de los inversores por el en una región que depende en gran medida de las importaciones de Medio Oriente. El estrecho de Ormuz, un punto de tránsito clave, está prácticamente cerrado. Sin embargo, algunos mercados europeos registraron resultados positivos. En EE.UU.: el Senado votará este miércoles sobre la posibilidad de considerar una resolución que limitaría la capacidad del presidente Donald Trump para continuar la acción militar en Irán sin la aprobación del Congreso, en medio de la rápida escalada del conflicto. La Casa Blanca ha dado versiones contradictorias sobre los motivos del ataque de EE.UU. a Irán. Un senador demócrata que salió de una reunión informativa dijo que “no tenía idea” de cuál era el objetivo de Estados Unidos.

¿Qué está pasando en Irán?

Nuevos ataques israelíes: los residentes de Teherán volvieron a despertar con las consecuencias de los ataques israelíes. “Anoche fueron muy fuertes; fue una noche terrible”, declaró un residente. El ejército israelí informó que uno de sus aviones derribó un avión iraní , en lo que describió como el primer derribo de una aeronave pilotada en combate aire-aire.

los residentes de Teherán volvieron a despertar con las consecuencias de los ataques israelíes. "Anoche fueron muy fuertes; fue una noche terrible", declaró un residente. El ejército israelí informó que uno de sus aviones derribó un avión iraní, en lo que describió como el primer derribo de una aeronave pilotada en combate aire-aire.

altos funcionarios iraníes se han reunido virtualmente para seleccionar a un nuevo líder supremo tras la muerte del ayatola Alí Jamenei en los primeros ataques de Estados Unidos e Israel. Su hijo, Mojtaba Jamenei, se encuentra entre un pequeño grupo de clérigos considerados posibles sucesores. Sin embargo, no se ha concretado la fecha. Israel advirtió que cualquier nuevo líder sería "un blanco inequívoco para su eliminación". Se desconoce su paradero, e incluso si están vivos.

la ceremonia de duelo por Jamenei, prevista para este miércoles por la noche, ha sido pospuesta, según informaron medios estatales. Previamente se habían anunciado tres días de luto y la cancelación supone un duro golpe para un régimen que intenta proyectar una imagen de estabilidad y continuidad. Kurdos: la CIA está trabajando para armar a las fuerzas kurdas con el objetivo de fomentar un levantamiento popular en Irán, según informaron a CNN varias personas familiarizadas con el plan. Los grupos armados kurdos iraníes tienen miles de efectivos operando a lo largo de la frontera entre Irak e Irán, y algunos han insinuado una acción inminente.

la CIA está trabajando para armar a las fuerzas kurdas con el objetivo de fomentar un levantamiento popular en Irán, según informaron a CNN varias personas familiarizadas con el plan. Los grupos armados kurdos iraníes tienen miles de efectivos operando a lo largo de la frontera entre Irak e Irán, y algunos han insinuado una acción inminente. Aumenta el número de muertos: Más de mil personas, incluidos niños, han muerto en Irán desde el sábado, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos. El grupo indicó que su informe es preliminar y que la cifra podría aumentar.

¿Qué está pasando en la región?

Ataques al Líbano: Israel también atacó el Líbano, puntualmente al grupo extremista Hezbollah, respaldado por Irán, y emitió órdenes de evacuación para decenas de aldeas. La prensa estatal libanesa informó que al menos cinco personas murieron en un ataque contra un edificio residencial de cuatro plantas en la ciudad libanesa de Baalbek, mientras se observaba humo elevándose sobre el aeropuerto de Beirut.

Israel también atacó el Líbano, puntualmente al grupo extremista Hezbollah, respaldado por Irán, y emitió órdenes de evacuación para decenas de aldeas. La prensa estatal libanesa informó que al menos cinco personas murieron en un ataque contra un edificio residencial de cuatro plantas en la ciudad libanesa de Baalbek, mientras se observaba humo elevándose sobre el aeropuerto de Beirut.

los estados árabes del golfo Pérsico están sufriendo las consecuencias de la feroz represalia de Teherán. Países como Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita han interceptado cientos de misiles y drones en los últimos días, lo que plantea interrogantes sobre la capacidad de sus defensas aéreas para resistir el ataque y cuántas armas quedan en el reducido arsenal iraní. Durante décadas, estos países se han preparado para un posible ataque de este tipo, armándose con arsenal estadounidense y albergando tropas del Pentágono, incluso cuando instaron a la administración Trump hace apenas unas semanas a no atacar a Irán.

Estados Unidos ha cerrado embajadas en Arabia Saudita, Kuwait y Líbano, tras el ataque iraní a varias de ellas. Una estación de la CIA en Arabia Saudita y una base militar estadounidense en Qatar, la más grande de Medio Oriente, también fueron atacadas. Se ha ordenado la salida del personal del Gobierno estadounidense que no se encuentra en situación de emergencia en varios países de la región.

el ministro de Asuntos Exteriores de China pidió el cese inmediato de las acciones estadounidenses e israelíes en una conversación telefónica con su homólogo israelí, según el ministerio. El país ha perdido dos aliados internacionales este año debido a las acciones estadounidenses. Francia, por su parte, ha desplegado aviones de combate Rafale sobre los cielos de los Emiratos Árabes Unidos para proteger sus bases militares allí.

El Senado votará tan pronto como este miércoles sobre una resolución que requiere que Trump obtenga la aprobación del Congreso para continuar la campaña militar. La Cámara discutirá una medida similar el jueves. Seis militares estadounidenses han muerto en ataques iraníes desde el sábado, una cifra que Trump ya advirtió que probablemente aumentará. El comercio petrolero se tambalea: los precios del petróleo y el gas natural suben, mientras que los mercados bursátiles se desploman. El Medio Oriente es un importante productor de petróleo y gas natural, pero sus exportaciones de energía se han visto prácticamente aisladas del resto del mundo debido al cierre del estrecho de Ormuz.

¿Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán?