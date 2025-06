Científicos advierten que casi el 40% de los glaciares en todo el mundo está condenado a desaparecer

Los investigadores estiman que esta tendencia ya es irreversible. Los glaciares con especial riesgo están en el oeste de Canadá y Estados Unidos, el noreste de Canadá, Escandinavia y el Ártico ruso.

(CNN) — Los glaciares del mundo se encuentran en un estado lamentable, con casi el 40 % de su masa total ya condenada a derretirse, incluso si las temperaturas globales dejaran de aumentar inmediatamente, según un nuevo estudio.

La pérdida aumenta al 76% si el mundo continúa con sus actuales políticas climáticas, que probablemente no lograrán mantener el calentamiento global por debajo de 1,5° C, según un artículo publicado en la revista Science.

La pérdida aumenta al 76% si el mundo continúa con sus actuales políticas climáticas, que probablemente no lograrán mantener el calentamiento global por debajo de 1,5° C, según un artículo publicado en la revista Science.

El último escenario podría resultar desastroso para los países que dependen del agua de deshielo de los glaciares para riego, energía y agua potable; un mundo en el que se pierde el 39% de la masa glaciar en comparación con el 76% es la “diferencia entre poder adaptarse a la pérdida del glaciar y no”, dijo a CNN James Kirkham, glaciólogo de la Iniciativa Internacional sobre el Clima de la Criosfera.

Aunque el estudio ofrece un pronóstico sombrío para los glaciares del mundo, sus autores están tratando de “dar un mensaje de esperanza”, comentó Lilian Schuster, investigadora de la Universidad de Innsbruck en Austria, quien codirigió el estudio.

“Con el estudio, queremos demostrar que con cada décima de grado menos de calentamiento global, podemos preservar el hielo de los glaciares”, indicó a CNN.

Casi 200 naciones se comprometieron a colaborar en el Acuerdo de París de 2015 para limitar el calentamiento global. Los países se comprometieron a mantener el calentamiento global por debajo de los 2° C con respecto a los niveles preindustriales y, de ser posible, limitar el aumento a 1,5° C. Cada país es responsable de desarrollar sus propios planes para alcanzar estos objetivos.

Pero las temperaturas siguen aumentando: actualmente el mundo va camino de un calentamiento de hasta 2,9° C para 2100. Y cada aumento adicional de 0,1° C entre 1,5 y 3° C de calentamiento da como resultado una pérdida adicional del 2% de la masa glaciar global, predice el estudio.

“No somos activistas, es la ciencia la que está hablando”, aseveró Harry Zekollari, investigador de la Vrije Universiteit Brussel en Bélgica y ETH Zürich en Suiza, quien codirigió el estudio.

“A veces, nos dicen: ‘Eres alarmista y estás asustando a la gente’. Yo les digo: ‘Intento divulgar lo que nos muestran las cifras de nuestra computadora’“, añadió.

Este estudio “histórico” es “uno de los trabajos de proyección de glaciares más importantes que se han realizado en esta década”, subrayó Kirkham, quien no formó parte del equipo de investigación, pero presentó el documento en una conferencia de las Naciones Unidas el sábado.

Hasta este artículo, los estudios de proyección previos limitaban sus predicciones al año 2100, la fecha que se suele utilizar en los círculos políticos para medir el posible efecto de la crisis climática, afirmó Kirkham.

Sin embargo, los glaciares pueden tardar años, incluso siglos, en estabilizarse tras el cambio climático, lo que significa que el verdadero efecto del aumento de las temperaturas también puede quedar enmascarado durante años.

Para investigar este fenómeno, este estudio utilizó ocho modelos de glaciares preexistentes y realizó simulaciones que se extendieron a lo largo de siglos, prediciendo cómo evolucionará cada glaciar en ese período de tiempo.

El uso de tantos modelos produjo una amplia gama de resultados. Por ejemplo, el hallazgo de que los glaciares eventualmente perderán el 39% de su masa si las temperaturas actuales persisten fue el resultado promedio en un conjunto de datos que oscilaba entre el 15% y el 55%.

Pero aunque el rango de resultados es “bastante amplio”, “todos muestran la misma tendencia”, dijo Guðfinna Aðalgeirsdóttir, profesora de la Universidad de Islandia, que no participó en el estudio.

“El mensaje es muy claro”, declaró a CNN. “Todos los modelos muestran lo mismo: a medida que aumenta el calentamiento, perdemos más masa glaciar”.

Para Zekollari, las incertidumbres en los resultados muestran que “aún queda mucho por hacer a la hora de comparar los diferentes modelos”.

Estos efectos también varían según la región, dependiendo de cuán expuesto está cada glaciar al cambio climático, encontró el estudio.

Los glaciares en especial riesgo son los del oeste de Canadá y Estados Unidos, el noreste de Canadá, Escandinavia y el Ártico ruso.