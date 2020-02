La astronauta Christina Koch batió el récord de permanencia de una mujer en el espacio y la primera en encabezar una caminata exclusivamente de mujeres.

Koch regresó este jueves a la Tierra luego de estar 328 días en la Estación Espacial Internacional.

“¿Qué extrañaré? La exquisita belleza tanto del planeta Tierra como de esta maravilla que sus increíbles personas crearon“, escribió horas antes en su cuenta de Twitter.

What will I miss? The exquisite beauty of both the planet Earth and this marvel that its amazing people created. pic.twitter.com/VWIFXuJMTp

— Christina H Koch (@Astro_Christina) February 5, 2020