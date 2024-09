“Como una persona”: Fabricante de ChatGPT afirma que su nuevo modelo puede “razonar” y pensar

(CNN) – OpenAI presentó un nuevo modelo de inteligencia artificial que, según afirma, puede “razonar” y resolver problemas científicos, de codificación y matemáticos más difíciles que sus predecesores.

El modelo, el primero de una serie llamada OpenAI o1, se presentó el jueves como una versión preliminar, y la empresa afirma que espera actualizaciones y mejoras periódicas. Poco a poco estará disponible para la mayoría de los usuarios de ChatGPT.

“Hemos entrenado a estos modelos para que dediquen más tiempo a pensar en los problemas antes de responder, como haría una persona”, explica el fabricante de ChatGPT en su sitio web. “A través del entrenamiento, aprenden a refinar su proceso de pensamiento, probar diferentes estrategias y reconocer sus errores”.

Como ejemplos de la potencia de los nuevos modelos, OpenAI señaló que pueden ser utilizados por investigadores sanitarios para anotar datos de secuenciación celular y por físicos para generar “complicadas fórmulas matemáticas necesarias para la óptica cuántica”.

Noam Brown, científico investigador de la empresa, también destacó el potencial de los nuevos modelos de IA. “OpenAI’s o1 piensa durante segundos, pero nuestro objetivo es que las versiones futuras piensen durante horas, días e incluso semanas. Los costos de inferencia serán mayores”, publicó en X el jueves, refiriéndose a los costos -como facturas de energía más elevadas- de utilizar la IA para hacer inferencias a partir de datos de entrada. “Pero, ¿qué costo pagarías por un nuevo medicamento contra el cáncer? ¿Por baterías innovadoras?”, preguntó.

@OpenAI‘s o1 thinks for seconds, but we aim for future versions to think for hours, days, even weeks. Inference costs will be higher, but what cost would you pay for a new cancer drug? For breakthrough batteries? For a proof of the Riemann Hypothesis? AI can be more than chatbots pic.twitter.com/AtqjRTzNMN

— Noam Brown (@polynoamial) September 12, 2024