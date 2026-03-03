Canciller de Alemania dice estar en “sintonía” con Trump para “deshacerse del terrible régimen en Irán”

En una reunión con el presidente Donald Trump, el canciller alemán Friedrich Merz respaldó el operativo militar de Estados Unidos en Irán con el objetivo de derrocar el régimen que gobierna ese país desde 1979.

(CNN) – El canciller de Alemania, Friedrich Merz, dijo que está de acuerdo con el presidente de EE.UU., Donald Trump en cuanto al derrocamiento del régimen iraní.

“Estamos de acuerdo en cuanto a derrocar a este terrible régimen de Teherán. Y hablaremos sobre qué ocurrirá al día siguiente”, dijo Merz, sentado junto a Trump en el Despacho Oval antes de una reunión entre ambos líderes.

“Todos esperamos que esta guerra termine lo antes posible”, añadió Merz. “Por lo tanto, esperamos que los ejércitos israelí y estadounidense estén haciendo lo correcto para poner fin a esto y tener, de verdad, un nuevo gobierno que recupere la paz y la libertad”.

El Gobierno de Trump ha ofrecido diversas explicaciones sobre su decisión de atacar a Irán, alegando tanto una “amenaza inminente” para Estados Unidos como la defensa contra el riesgo de que Irán construya armas nucleares.

Sin embargo, Trump también ha instado al pueblo iraní a tomar el control de su país y ha insinuado que tiene en mente a algunos sucesores, aun cuando altos funcionarios estadounidenses afirman que la guerra no se trata de un cambio de régimen.

Este martes en el Despacho Oval, Merz también anunció que hablará con Trump sobre un acuerdo comercial entre Estados Unidos y Alemania, el cual, añadió, “quisiera que se concretara lo antes posible”. El canciller señaló que la guerra en Ucrania también está en la agenda.