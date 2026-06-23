Brasil implementa bloqueo inmediato de celulares robados ante ola de denuncias

(EFE)- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó este martes un decreto que permitirá bloquear los teléfonos celulares robados, como medida para frenar este tipo de delito, del que se producen cerca de un millón de denuncias por año.

El nuevo programa pone en marcha una base de datos nacional que nace con algo más de tres millones de números IMEI (el código de identificación única) de celulares robados desde 2020.

En un primer momento, los dueños de los celulares robados serán notificados por mensaje para orientarles a que entreguen los terminales a la Policía.

Si el usuario no entrega el celular, se bloqueará el acceso a las aplicaciones de servicios públicos y, posteriormente, se procederá al bloqueo total del aparato.

“Si compraste un teléfono sin saber que es robado, tienes que buscar una comisaría para entregarlo. No vas a ser arrestado. Si dices dónde lo compraste, mejor aún”, dijo Lula en la ceremonia de firma del decreto.

A pesar de que se denuncia un millón de robos de celulares por año en Brasil, el secretario nacional de Seguridad Pública, Francisco Lucas Costa Veloso, advirtió de que existe una “subnotificación muy grande” de casos, por lo que se cree que el número real es muy superior.

La criminalidad y la violencia urbana se han convertido en la principal preocupación de los brasileños, según encuestas.

El anuncio del nuevo programa se realiza a poco más de tres meses de las elecciones presidenciales del próximo octubre, en las que Lula se enfrenta, entre otros candidatos, a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y cuya principal promesa de campaña es la mano dura contra la criminalidad.