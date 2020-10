(EFE) – El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, criticó este sábado a su rival en la contienda electoral, Donald Trump, al asegurar que “sólo puede ver el mundo” desde la reconocida avenida “Park Avenue”, de Nueva York.

En un evento de campaña en Pensilvania, Biden consideró “imprudente” la guerra comercial de Trump y aseguró que los agricultores estadounidenses han sido destrozados por sus “promesas incumplidas”.

“La elección está aquí, la elección no podría ser más dura, lo que está en juego no podría ser más elevado”, afirmó el ex vicepresidente.

A juicio de Biden, “los estadounidenses merecen un presidente que comprenda lo que está pasando”.

“Están enfrentando desafíos reales en este momento. Lo último que necesitan es un presidente que los exacerbe”, apuntó el aspirante demócrata, que insistió en cuestionar la estrategia de su rival político para encarar la pandemia del coronavirus.

Trump y su esposa, Melania, dieron positivo por coronavirus hace una semana y justo este sábado el gobernante encabezó en la Casa Blanca su primer acto público.

En concreto, Biden señaló que la de Trump será la primera presidencia en la historia moderna de Estados Unidos que termine “con menos trabajos que cuando comenzó”.

A raíz de la pandemia y las medidas para prevenir su propagación, el desempleo en Estados Unidos escaló a niveles históricos, al pasar de 3.5% en febrero a 14.4% en abril, aunque fue bajando gradualmente hasta el 7.9% en septiembre.

Según Biden, Trump está dejando una recesión “en forma de K”, que alude a una profundización de las desigualdades, donde, según el demócrata, “los de arriba siguen subiendo, mientras los de en medio y los de abajo ven que las cosas empeoran”.

“Significa que los trabajadores esenciales que se han sacrificado para mantenernos durante la pandemia están siendo abandonados por la recuperación más desigual de la historia moderna”, se quejó, al indicar que, entretanto, a los 100 mayores multimillonarios de Estados Unidos “les ha ido bastante bien”.

“El hecho es que el presidente sólo puede ver el mundo desde Park Avenue”, afirmó Biden, que prometió empleos e insistió en que no prohibirá la técnica de extracción de hidrocarburos conocida como fracturación hidráulica o “fracking”.