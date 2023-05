(CNN) – El ayuntamiento de CNN con Donald Trump se llevó a cabo en New Hampshire y el expresidente respondió las preguntas de los republicanos y los votantes no declarados como favoritos en el campo de las primarias presidenciales republicanas de 2024.

La presentadora de “CNN This Morning” Kaitlan Collins moderó la instancia. Esta es la primera aparición de Trump en CNN desde las elecciones de 2016.

New Hampshire, hogar de las primeras primarias republicanas en la nación, también es el hogar de muchos votantes indecisos. Trump ganó cómodamente las primarias allí en 2016 y 2020 antes de perder el estado en ambas elecciones generales.

Se enfrentó a los votantes el día después de que un jurado federal de Manhattan encontrara que el expresidente abusó sexualmente de E. Jean Carroll en el probador de una tienda departamental de lujo en 1996 y le otorgó $5 millones por agresión y difamación. Trump ha negado haber actuado mal y calificó el veredicto en el caso civil como una “desgracia total“.

El mes pasado en Nueva York, se declaró inocente de 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales. Trump también enfrenta un peligro legal potencial tanto en Washington, DC, donde un fiscal especial dirige un par de investigaciones, como en Georgia, donde el fiscal de distrito del condado de Fulton planea anunciar cargos este verano de la investigación sobre los esfuerzos para anular las elecciones de 2020 en el estado de durazno.

Trump defiende sus acciones durante los disturbios del 6 de enero en el Capitolio de EE. UU. y repite afirmaciones falsas

El expresidente Donald Trump repitió afirmaciones falsas sobre sus acciones durante los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de los Estados Unidos.

Trump culpó a la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, entre otros, diciendo que tenían la culpa de las fallas de seguridad.

“Uno de los grandes problemas fue que Nancy Pelosi, la loca Nancy, como la llamo cariñosamente. La loca Nancy y el alcalde de Washington fueron acusados, como saben, de seguridad”, dijo Trump durante el ayuntamiento de CNN del miércoles por la noche. “Y no hicieron su trabajo”.

Trump afirmó falsamente que pidió a la Guardia Nacional que interviniera durante los disturbios, lo que Kaitlan Collins de CNN rechazó y señaló que no lo hizo, según el exsecretario de Defensa interino Chris Miller.

“Pero su secretario de Defensa interino Chris Miller, en ese momento, dice que nunca dio una orden formal para desplegar la Guardia Nacional“, dijo Collins.

“Disculpe, todo lo contrario“, respondió Trump.

En un intercambio prolongado con Collins sobre los disturbios, Trump intentó volver a pintar su papel durante la insurrección.

Más contexto: el 6 de enero de 2021, los partidarios de Trump irrumpieron en el edificio del Capitolio de los EE. UU. mientras el Congreso certificaba a Joe Biden como el ganador de las elecciones presidenciales de 2020.

El comité selecto de la Cámara que investigó el ataque descubrió evidencia dramática de las acciones de Trump antes y el 6 de enero, especialmente los intentos de usar las palancas del Gobierno para anular las elecciones.

En un movimiento simbólico, el comité remitió a Trump al Departamento de Justicia por al menos cuatro cargos penales antes de que concluyera a fines de 2022, antes de que los republicanos tomaran el control de la Cámara.

Trump vuelve a negar conocer a E. Jean Carroll mientras responde al veredicto del jurado civil

El expresidente Donald Trump dijo que no cree que un veredicto reciente en el que un jurado federal de Manhattan determinó que era responsable de abusar sexualmente de E. Jean Carroll en el vestidor de una lujosa tienda por departamentos lo descalifica para ser presidente o tendrá un impacto en las mujeres votantes. .

Negó conocer al columnista y negó las acusaciones.

“Un jurado de Manhattan encontró que usted abusó sexualmente de la escritora E. Jean. Lo ha negado. Pero, ¿qué les dice a los votantes que dicen que lo descalifica para ser presidente?” preguntó Kaitlan Collins de CNN.

Trump respondió que no creía que hubiera muchos votantes que pensaran eso. Afirmó que el caso fue inventado y que todo tenía motivaciones políticas. Repitió que no conocía a Carroll, pero dijo que se tomó una foto “hace años” con ella y su esposo.

“Esta mujer, no la conozco. Nunca la conocí. No tengo idea de quién es“, dijo Trump.

Cuando se le preguntó si la decisión del jurado disuadiría a las mujeres de votar por él, el expresidente dijo: “No, no lo creo“.

Un poco de contexto: un jurado federal de Manhattan encontró el martes que Trump abusó sexualmente de Carroll en la primavera de 1996 y le otorgó $5 millones por agresión y difamación.

Carroll alegó que Trump la violó en los grandes almacenes Bergdorf Goodman y luego la difamó cuando negó su afirmación, dijo que no era su tipo y sugirió que inventó la historia para impulsar las ventas de su libro. Trump negó todas las irregularidades. No se enfrenta a ningún tiempo en la cárcel como resultado del veredicto civil.

Si bien el jurado determinó que Trump abusó sexualmente de ella, lo suficiente como para responsabilizarlo por agresión, el jurado no encontró que Carroll probara que la violó.

Carroll presentó la demanda en noviembre pasado en virtud de la “Ley de sobrevivientes adultos del estado de Nueva York“, un proyecto de ley estatal que abrió una ventana retrospectiva para acusaciones de agresión sexual como la de Carroll con plazos de prescripción vencidos hace mucho tiempo.

Trump dice que protegerá la Segunda Enmienda si es reelegido

El expresidente Donald Trump dijo que protegerá la Segunda Enmienda y abordará los problemas de salud mental si es reelegido en 2024.

“No es el arma la que aprieta el gatillo, es la persona la que aprieta el gatillo“, dijo el miércoles en respuesta a una pregunta del votante no declarado Bobby Petrino, que había votado por Trump en el pasado.

Si es elegido, dijo que “haría numerosas cosas” para abordar los tiroteos masivos, incluida la contratación de más guardias de seguridad para las escuelas y lo que llamó “reforzar” las entradas a los establecimientos.

“Hay que hacer que las escuelas sean seguras“, dijo.

Trump también dijo que muchas personas que no poseen armas “no van a estar muy seguras”.

Algunos antecedentes: ha habido más de 200 tiroteos masivos en los EE.UU. en lo que va del año, según Gun Violence Archive.

Trump no dice si firmaría la prohibición federal del aborto

El expresidente Donald Trump no dijo el miércoles si firmaría una prohibición federal del aborto si fuera reelegido cuando Kaitlan Collins de CNN lo presionó varias veces, pero argumentó que los que están en el movimiento contra el aborto están “en una muy buena posición de negociación en este momento” debido a la Corte Suprema anuló Roe vs. Wade.

Trump dijo que “tomaría una determinación de lo que cree que es bueno para el país y lo que es justo para el país” cuando se le preguntó si firmaría una prohibición federal del aborto.

“El hecho de que pude rescindir Roe vs. Wade después de 50 años de intentarlo. Trabajaron durante 50 años, nunca había visto algo así. Funcionaron, y yo estaba a mano, estaba tan honrado de haberlo hecho. Estamos en una muy buena posición de negociación en este momento solo por lo que pude hacer”, dijo Trump.

Dado que muchos estados se están moviendo para restringir el derecho al aborto después de que la Corte Suprema dictaminó que no existe un derecho constitucional al aborto, Trump no especificó si apoyaría una prohibición federal o en cuántas semanas durante un embarazo apoyaría una prohibición.

Trump sobre la guerra de Rusia en Ucrania: “Si soy presidente, tendré esa guerra resuelta en un día, 24 horas”

Kaitlyn Boissoneau, una votante republicana que votará por primera vez en 2024, le preguntó al expresidente Donald Trump si apoya la ayuda militar estadounidense a Ucrania y cómo lidiaría con la amenaza que representa el presidente ruso, Vladimir Putin.

Trump dijo que la guerra no habría sucedido si él fuera presidente.

“Si soy presidente, tendré esa guerra resuelta en un día, 24 horas“, dijo Trump. Trump agregó que se reuniría con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y con Putin.

“Ambos tienen debilidades y ambos tienen fortalezas y dentro de 24 horas esa guerra se resolverá. Se terminará, se terminará por completo“, dijo Trump.