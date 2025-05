Asesinan a dos empleados de la embajada israelí fuera de un evento judío en Washington

(EFE).- Un hombre y una mujer empleados de la Embajada de Israel en Estados Unidos fueron asesinados a tiros este miércoles por la noche en el exterior del Museo Judío de la Capital (Washington DC), donde se estaba celebrando un evento del Comité Judío Americano (AJC).

“Dos empleados de la Embajada de Israel fueron asesinados sin sentido esta noche cerca del Museo Judío de Washington DC (…) Estamos investigando de forma activa y trabajando para obtener más información que compartirles”, afirmó la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, en una publicación en X.

Two Israeli Embassy staff were senselessly killed tonight near the Jewish Museum in Washington DC. We are actively investigating and working to get more information to share. Please pray for the families of the victims.

We will bring this depraved perpetrator to justice.

— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) May 22, 2025