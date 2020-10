Durante la madrugada de este domingo, alrededor de 40 personas atacaron una comisaría de Champigny-sur-Marne con fuegos artificiales y proyectiles.

Todavía no se ha esclarecido el motivo de este ataque y es el tercero en dos años. El lugar se encuentra ubicado en una zona residencial que es conocida por el tráfico de drogas y que es considerada por las autoridades como un distrito de alta prioridad para el restablecimiento del orden.

Los responsables subieron imágenes a sus redes sociales dando cuenta del explosivo ataque.

“Estas escenas literales de guerra son intolerables, no es aceptable que los hooligans se sientan libres para hacer lo que quieran en el barrio, es una parte popular sensible y esta comisaría en particular es una de las prioritarias que financia la región”, afirmó la presidenta de la región, Valerie Pecresse.

De acuerdo a información otorgada por la policía, no hay funcionarios heridos y por ahora ninguno de los responsables ha sido arrestado.

Además diversos registros en redes sociales dan cuenta de cómo quedó la comisaría tras el ataque, donde vehículos y ventanas quedaron afectadas.