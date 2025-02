Asteroide Bennu podría chocar contra la Tierra en 157 años y “causar daños globales sustanciales”

Los astrónomos estiman que Bennu tiene una probabilidad de 1 entre 2.700 de afectar a la Tierra en septiembre de 2182, lo que equivale a una probabilidad del 0,037 %.

(CNN) — Si el asteroide cercano a la Tierra Bennu chocara con nuestro planeta en el futuro, la roca espacial podría causar daños globales sustanciales, aunque sea una fracción del tamaño del asteroide que acabó con los dinosaurios, según una nueva investigación.

Los astrónomos estiman que Bennu tiene una probabilidad de 1 entre 2.700 de afectar a la Tierra en septiembre de 2182, lo que equivale a una probabilidad del 0,037 %.

El asteroide, que contiene los componentes básicos de la vida, de acuerdo con estudios recientes de muestras devueltas a la Tierra por la misión OSIRIS-REx de la NASA, es una roca espacial de tamaño mediano que alcanza unos 500 metros de diámetro. Se calcula que el asteroide que chocó contra la Tierra hace 66 millones de años y provocó la extinción de los dinosaurios tenía unos 10 kilómetros de diámetro y fue el último gran asteroide conocido en impactar contra el planeta.

Dada la pequeña posibilidad de que Bennu impacte en el futuro, un equipo de investigación modeló los efectos que tendría una colisión de este tipo en nuestro planeta, incluyendo el clima global y los ecosistemas en tierra y en los océanos. Un estudio que detalla los resultados se publicó este miércoles en la revista académica Science Advances.

Según el estudio, los asteroides de tamaño medio como Bennu chocan con la Tierra cada 100.000 o 200.000 años.

Una cadena de consecuencias globales

Los investigadores utilizaron modelos climáticos y la ayuda de la supercomputadora Aleph en el ICCP para ejecutar diferentes escenarios para una colisión de tipo Bennu con la Tierra, centrándose en gran medida en los efectos de inyectar de 100 a 400 millones de toneladas en la atmósfera terrestre. Los resultados mostraron disrupciones dramáticas en la química atmosférica y el clima de nuestro planeta dentro de los tres o cuatro años posteriores al impacto del asteroide.

Al principio, el impacto crearía un cráter poderoso y haría que el material salpicara el aire cerca del lugar del impacto. La colisión generaría una poderosa onda de choque y también terremotos, dijo Dai. Grandes cantidades de aerosoles y gases liberados por el impacto podrían ascender a la atmósfera, alterando el clima de la Tierra con efectos persistentes, dijo.

Si Bennu golpeara el océano, provocaría tsunamis masivos y lanzaría grandes cantidades de vapor de agua al aire. Estos eventos podrían causar un agotamiento global de la capa de ozono en la atmósfera superior que podría durar años.

“Los aerosoles activos para el clima, como el polvo, el hollín y el azufre, podrían contribuir a un enfriamiento de varios años después del impacto”, dijo Dai en un correo electrónico. “A diferencia del enfriamiento provocado por los aerosoles, los gases de efecto invernadero, como las emisiones de dióxido de carbono, podrían causar un calentamiento a largo plazo”.

El escenario más intenso, en el que 400 millones de toneladas de polvo se arremolinan en la atmósfera terrestre, conduciría a un “invierno de impacto” global, o un período de temperaturas frías, reducción de la luz solar y disminución de las precipitaciones, dijo Dai.

Las partículas de polvo elevadas en el aire absorberían y dispersarían la luz solar, impidiendo que llegara a la superficie de la Tierra. La falta de luz solar haría que las temperaturas globales bajaran rápidamente hasta 4°C. Y a medida que las temperaturas globales se desplomaran, las precipitaciones podrían caer hasta un 15% porque se produciría menos evaporación en el suelo, según mostraron los resultados del estudio. La capa de ozono también podría agotarse hasta un 32%, de acuerdo con el estudio.

Y dependiendo de dónde se produjera el impacto, los efectos podrían sentirse aún más severamente a nivel regional, señalaron los autores del estudio.

“Nuestros resultados muestran que las partículas de polvo con una vida atmosférica de hasta 2 años podrían causar un ‘invierno de impacto’ global durante más de 4 años después del impacto”, dijo Dai. “El abrupto invierno de impacto proporcionaría condiciones climáticas desfavorables para el crecimiento de las plantas, lo que provocaría una reducción inicial del 20-30% de la fotosíntesis en los ecosistemas terrestres y marinos. Esto probablemente causaría disrupciones masivas en la seguridad alimentaria global”.

Si bien los humanos modernos no han vivido el impacto de un asteroide, Dai comparó los efectos ambientales con otras “catástrofes que bloquean el sol”, como las grandes erupciones volcánicas.

La cantidad de enfriamiento global estimada en el estudio es comparable a lo que ocurrió cuando el monte Toba de Sumatra experimentó una supererupción, considerada una de las más grandes en la historia de la Tierra, que probablemente alteró el clima global hace 74.000 años.

Los resultados de la investigación se alinean bien con los efectos estudiados de impactos anteriores en la historia de la Tierra, dijo Nadja Drabon, profesora asistente de ciencias de la Tierra y planetarias en la Universidad de Harvard.

“Muchos de esos impactos pasados fueron sustancialmente más grandes, con efectos que a menudo fueron más severos y duraderos”, dijo Drabon. “El estudio es particularmente interesante, ya que muestra que incluso impactos relativamente ‘pequeños’ podrían emitir suficiente polvo para limitar severamente la fotosíntesis, lo que lleva a problemas graves en la cadena alimentaria. Creemos que eventos similares ocurrieron antes en la historia de la Tierra, pero con reducciones aún más extremas en la productividad primaria”.

Drabon no participó en este estudio, pero ha sido autora de investigaciones sobre lo que podría haber ocurrido cuando una enorme roca espacial, estimada del tamaño de cuatro monte Everests, impactó la Tierra hace más de 3.200 millones de años.

Una sorpresa oceánica

El resultado más inesperado del estudio mostró un comportamiento inusual por parte del plancton marino. Los investigadores esperaban que los diminutos organismos se redujeran rápidamente y se recuperaran lentamente. Sin embargo, el plancton oceánico probablemente ya se habría recuperado en seis meses y potencialmente aumentaría después “a niveles no vistos ni siquiera en condiciones climáticas normales”, dijo Dai.

“Pudimos rastrear esta respuesta inesperada a la concentración de hierro en el polvo”, dijo Axel Timmermann, coautor del estudio y director del ICCP y profesor distinguido en la Universidad Nacional de Pusan, en un comunicado.

El hierro es un nutriente clave para las algas, pero en áreas como el océano Austral y el Pacífico tropical oriental, el mineral no está disponible en abundancia. No obstante, si el contenido de hierro en Bennu es alto y se distribuye por el océano, podría desencadenar floraciones de algas sin precedentes, en particular del tipo rico en silicato llamado diatomeas, durante hasta tres años, según el estudio.

Las floraciones de algas también atraerían al zooplancton, que son pequeños depredadores que se alimentan de diatomeas.

“Las simuladas floraciones excesivas de fitoplancton y zooplancton podrían ser una bendición para la biosfera y pueden ayudar a aliviar la inseguridad alimentaria emergente relacionada con la reducción más prolongada de la productividad terrestre”, dijo Dai. “Sin embargo, las floraciones exclusivas de diatomeas pueden tener un efecto perjudicial en la diversidad del ecosistema. Por ejemplo, las diatomeas tienen una ventaja competitiva sobre el pequeño fitoplancton en condiciones ricas en hierro en el océano Austral. Las pronunciadas floraciones de diatomeas podrían impedir el crecimiento del pequeño fitoplancton”.

La respuesta positiva de algunas formas de vida, especialmente organismos simples y unicelulares, es algo que se ha observado en el pasado de la Tierra, dijo Drabon.

A continuación, los investigadores planean modelar las respuestas que los primeros humanos podrían haber tenido ante impactos de asteroides, simulando sus ciclos de vida y cómo podrían haber buscado alimento.

“Es importante reconocer que los impactos en la Tierra son inevitables, solo es cuestión de cuándo y qué tan grandes serán”, dijo Drabon. “Todos conocen el impacto que mató a los dinosaurios. Sin embargo, es mucho más probable que ocurran impactos más pequeños, y por lo tanto, estudiar sus efectos es crucial”.