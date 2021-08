Durante esta semana se reportó que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, fue imputado por el fiscal federal de dicho país, Ramiro González, a raíz de presuntamente haber violado estrictas medidas de confinamiento en julio de 2020, impuestas por el COVID-19.

La justicia transandina busca determinar si es que efectivamente el mandatario incumplió con la cuarentena -impuesta por él mismo- durante su participación en la fiesta de cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez, en la residencia presidencial de Quinta de Olivos

Luego que el hecho se diera a conocer el año pasado, se viralizaron imágenes de la celebración donde se puede observar que los participantes, además de ser parte de una reunión social cuando estaba prohibido, tampoco usaron mascarillas ni cuidaron el distanciamiento social.

El gobierno reconoció que las fotografías eran reales y que habían sido tomadas el 14 de julio de 2020. Por lo mismo, el mandatario pidió disculpas públicas por el hecho, tras el cual también fueron imputados su pareja y los invitados al festejo.

Este jueves el mandatario se presentó ante la justicia sin su abogado y propuso por escrito donar la mitad de su sueldo durante cuatro meses consecutivos a un instituto estatal de investigación científica como “reparación del potencial daño que se hubiere causado”.

La defensa del Jefe de Estado aseguró que la situación no calificaría como un delito penal, ya que no se puso en riesgo la salud pública al no haberse detectado contagios tras la celebración de los involucrados.