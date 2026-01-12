El apagón de Internet en Irán ya dura cuatro días, según el organismo de control

El bloqueo nacional dificulta el acceso a información independiente, y activistas estiman que las víctimas fatales podrían superar las 500 personas, cifra que no ha sido verificada de manera independiente.

(CNN) – El apagón de Internet en Irán ha alcanzado las 96 horas, según el organismo de control de ciberseguridad NetBlocks .

Según NetBlocks, “el acceso a Internet fijo, los datos móviles y las llamadas están desactivados, mientras que otros medios de comunicación también están siendo atacados cada vez más”.

El jueves, la conectividad de la red se redujo a alrededor del 1% del tráfico habitual, lo que indica un apagón mientras las autoridades reprimieron a los manifestantes antigubernamentales.

El bloqueo de las comunicaciones a nivel nacional dificulta evaluar la situación sobre el terreno. La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, estima que el número de muertos supera las 500 personas . CNN no puede verificar esa cifra de forma independiente.