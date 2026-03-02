Al menos 555 muertos en Irán por ataques de EE.UU. e Israel, asegura la Media Luna Roja

Un miembro del parlamento iraní, Mohammad Beigi, dijo que nueve hospitales habían sufrido daños graves. Varios pacientes resultaron heridos en los ataques del domingo, dijo.

(CNN En Español – CNN Chile) Al menos 555 personas han muerto en Irán desde que comenzaron el sábado los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel, según la Sociedad de la Media Luna Roja.

Medios estatales iraníes citaron a la Media Luna Roja diciendo que se habían producido ataques en 131 ciudades.

Lo que sabemos