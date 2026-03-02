Mundo Irán

Al menos 555 muertos en Irán por ataques de EE.UU. e Israel, asegura la Media Luna Roja

02.03.2026

Un miembro del parlamento iraní, Mohammad Beigi, dijo que nueve hospitales habían sufrido daños graves. Varios pacientes resultaron heridos en los ataques del domingo, dijo.

(CNN En Español – CNN Chile) Al menos 555 personas han muerto en Irán desde que comenzaron el sábado los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel, según la Sociedad de la Media Luna Roja.

Medios estatales iraníes citaron a la Media Luna Roja diciendo que se habían producido ataques en 131 ciudades.

Lo que sabemos

  • Aviones de combate se estrellaron: El Ministerio de Defensa de Kuwait dijo que “varios” aviones militares estadounidenses se estrellaron el lunes y que “todas las tripulaciones sobrevivieron”. Los videos geolocalizados por CNN mostraron un avión de combate estrellándose en Kuwait y a un piloto saltando en paracaídas al suelo.
  • Hezbollah se une al conflicto: Israel ha prometido más ataques contra el Líbano mientras el país y Hezbollah se enfrentan . El grupo afirmó haber atacado una base israelí tras la muerte del líder supremo, el ayatola Alí Jamenei.
  • Las reuniones informativas socavan la afirmación de la Casa Blanca: los informantes del Pentágono reconocieron al personal del Congreso que Irán no estaba planeando atacar a las fuerzas estadounidenses a menos que Israel atacara a Irán primero, lo que socava la afirmación de la administración de que había una amenaza inminente como razón para lanzar ataques, dijeron las fuentes.

