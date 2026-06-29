Sube a 1.719 la cifra de muertos y casi 16.000 damnificados por los terremotos en Venezuela

(CNN) — El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, reportó este lunes que la cifra de víctimas mortales por los terremotos en Venezuela se elevó a 1.719, mientras que la cifra de heridos alcanza los 5.034.

El balance previo difundido el domingo era de 1.450 muertos.

El hermano de la presidenta encargada agregó que el total de damnificados hasta la fecha es de 15.866.

También dijo que el Gobierno relevó a 855 edificios afectados, entre ellos 189 que colapsaron totalmente.

“Queremos felicitar al pueblo por la calma, la unidad ante esta horrenda tragedia”, declaró Rodríguez, quien destacó que desde los dos terremotos del miércoles se han registrado 609 réplicas.

Además, informó que el 90% del sistema eléctrico ha sido restituido en La Guaira, el estado más afectado por los terremotos.

Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos afirma que existe un 44 % de probabilidades de que la cifra final de muertos sea de 10.000 personas o más.

Con información de Michael Rios, de CNN.