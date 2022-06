Ya conocemos que la gran minería representa el 92% de la producción nacional de minerales. Pero, ¿qué tan importante es la mediana y pequeña minería?

La pequeña y mediana minería chilena extraen en conjunto al menos unas 350 mil toneladas de concentrado de cobre al año.

Una cifra no menor, pero pese a tener un rol fundamental para la minería del país, aún se trata de una industria artesanal y con falta de apoyo que genera un gran impacto laboral en las comunas que se encuentran.

A diferencia de otros países en que esta industria no está permitida, la pequeña y mediana minería en Chile se encuentra protegida por el Código Minero.

El vicepresidente ejecutivo de ENAMI, Jaime Pérez de Arce, detalló a Minería 360 que “los proyectos de pequeña y mediana minería en general son menos invasivos del medio ambiente que los grandes proyectos mineros. De manera que hay un espacio, y así nosotros creemos que en el futuro probablemente los megaproyectos van a ser cada vez más escasos y lo que vamos a tener son más proyectos de mediana escala”.

Inyección monetaria

Uno de los problemas que tiene este sector es que, a diferencia de la gran minería, la pequeña y mediana minería no tiene acceso a un crédito bancario, uno fundamental para la adquisición de maquinarias.

El presidente de la Asociación Gremial Pequeña Minería Chile, Rubén Salinas, manifestó que “nosotros no tenemos crédito bancario, la pequeña minería no tiene la ayuda bancaria, yo creo que es el único segmento productivo del país que no tiene acceso al crédito”.

“Recorrimos las faenas y conocimos cuál era la realidad de esto, y realmente estaban trabajando con equipo no tan adecuado”, agregó el gerente general de XCMG, Anderson Wong. Una empresa dedicada a fabricar maquinarias adaptadas y a precios accesibles para la pequeña y mediana minería.

Cómo una forma de impulsar la ayuda económica de este sector, durante la pandemia, la Asociación Gremial Pequeña Minería Chile realizó una petición al gobierno para tener ayuda económica e impulsar su industria.

El ministerio de Minería los escuchó y anunció la creación del programa de recuperación inclusiva “Plan Chile Apoya”, que habilita una línea de crédito extraordinaria para que puedan acceder a financiamiento y reactivar sus operaciones.

Sobre esta iniciativa, la ministra de la cartera, Marcela Hernando, explicó en M360 que “va a haber recursos dedicados a la pequeña y mediana minería, pero para aquellas personas que hoy día no son sujeto de crédito de ninguna manera y de manera más flexible, de tal manera que aquellos que tienen deuda o que incluso están debiendo sus patentes puedan postular a aquello”.