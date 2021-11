Una de las grandes sorpresas de la elección del pasado domingo, fue el tercer lugar de Franco Parisi y los seis diputados electos del Partido de la Gente, además de los 22 consejeros regionales.

Para profundizar en este tema, CNN Chile conversó con unas las parlamentarias electas de este partido, Yovana Ahumada, del distrito 3 de la Región de Antofagasta, la cual explicó la razón de su elección. “Fue el trabajo en terreno recorriendo la región y llegando a lugares donde otros no llegan. La gente se siente escuchada y acogida, y el Partido de la Gente le dio ese espacio”, aseguró.

A su vez, compartió cómo se realizó la campaña, a pesar de que su carta presidencial no estaba en el país. “Él lo hacía de manera virtual, pero nosotros llevamos la voz del partido y las propuestas a todos los rincones de la región. Y la gente lo recibió. Y vernos en terreno y notar que tenemos las mismas necesidades, ven que a través del partido la gente tiene la posibilidad de tener la voz en el parlamento”, sostuvo.

Respecto a esta situación, la diputada electa aclaró que “sabemos cómo se dieron las cosas y lo lamentamos mucho porque hubiéramos sumado mucho más con él. La gente ve a través de un real cambio, pero estamos muy contentos. Somos un partido nuevo, tenemos propuestas nuevas y vamos a sentar un precedente para el cambio político que se viene”.

Ahumada también se refirió a una de sus propuestas más importantes, que es la inmigración, donde aseguró que hay que “regularizar a los inmigrantes que estaban en la región y que llevan muchos años, pero por un tema burocrático ha imposibilitado regularse. Con la inmigración ilegal lo tenemos claro, la gente si no viene con la documentación como corresponde desde su lugar de origen debe volver“.

Otra de sus ideas más importantes, será implementar la democracia digital a la hora de tomar decisiones en el parlamento.

“Tenemos algo que hemos venido predicando, que es llevar la voz de las personas al parlamento. Tenemos el tema de la democracia digital y queremos que la ciudadanía vote a través de plebiscitos, y a partir de eso vamos a votar dependiendo que diga la ciudadanía. Hay un tema con la conexión y es un punto a trabajar, pero dejaremos las alternativas. Pero hay tendencias y mayorías y desde ahí vamos a ir visualizando. Estamos recién partiendo y queremos representar a la mayoría”, agregó.

Sobre su posición política, enfatizó que pertenecen al centro político. “Con respecto a donde nos ubicamos, somos de centro, no somos ni de izquierda ni de derecha y la gente se siente representada por eso. No nos vamos a cargar a ningún lado, queremos el bien para la ciudadanía y para los chilenos y vamos analizar las cosas desde nuestro punto de vista”, señaló.

Por último, anticipó que no harán ningún llamado para votar en la segunda vuelta presidencial y dejarán a sus militantes en libertad de acción. “No nos vamos inclinar por nadie, haremos un llamado a nuestras bases para que ellos decidan. No vamos hacer un traspaso de votos ni un llamado a que voten por alguien. La libertad está en nuestros adherentes, militantes y seguidores”, concluyó.