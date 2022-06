La noche de este miércoles, el senador Rojo Edwards participó en el Especial Cuenta Pública de CNN Chile y en ese contexto, emplazó al diputado Gonzalo Winter a responder por qué “si el presidente Boric se pone del lado de la democracia y los DD.HH., la izquierda se opone a invitar al presidente Zelensky” a una reunión del Comité del Senado. “Yo no tengo idea de que está hablando Rojo. Con el historial que tiene en este programa todo me indica que no tengo porque creerle”, contestó Winter, quien además añadió que “evidentemente lo que está intentando hacer Rojo en este programa es vincular a Vladimir Putin con Gabriel Boric no tiene pies ni cabeza”.