Este domingo, la diputada del Partido Comunista (PC), Carmen Hertz, conversó con el panel de Tolerancia Cero sobre diversos temas de la contingencia política tras las elecciones del pasado 21 de noviembre.

En la instancia, la parlamentaria se refirió al apoyo entregado por la Democracia Cristiana (DC) al candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, a la “manipulación del miedo” por parte de la campaña de José Antonio Kast, el perfil de los votantes de Franco Parisi y el indulto propuesto por el Congreso a los presos del Estallido Social.

1. “El apoyo de la DC es un apoyo crucial, de una gran importancia”

“El apoyo de la Democracia Cristiana es un apoyo crucial, de una gran importancia. Yo valoro y saludo con mucha convicción la declaración, el voto político de la Junta Nacional de la DC y quisiera decir que no es primera vez tampoco. La experiencia en el movimiento de DD.HH. durante la dictadura fue de gran unidad con la Democracia Cristiana, mi experiencia en la Vicaría para la Solidaridad fue de tener fuentes de inspiración y sabiduría como Andrés Aylwin, como Jaime Castillo Velasco y después establecer vínculos muy profundos con gente como Roberto Garretón. Estuvimos juntos, estuvimos unidos en esa tarea tan importante como era la defensa de los Derechos Humanos en plena dictadura”.

2. “En la campaña de Kast se manipula el miedo”

“Nosotros no manipulamos el miedo, somos la esperanza de transformaciones. En la campaña de Kast se manipula el miedo, un fantasma creado, la falta de memoria histórica de este país que es el anticomunismo (…) Hay una posición extrema que es la que representa el señor José Antonio Kast y que está, no en una suposición nuestra, en un programa con dichos concretos, con propuestas concretas que le da a la sociedad chilena, entre las cuales está el retroceder ni más ni menos en los derechos de las mujeres”.

3. Proyecto de indulto a los presos del Estallido Social

“Este proyecto tiene un enfoque humanitario, un enfoque de DD.HH., no se habla ni siquiera de presos políticos. Como bien ha dicho el senador Huenchumilla, le da solución a un conflicto real que no lo hemos inventado nosotros (…) Esto es muy preciso. De partida, no hay nadie condenado por saqueos, eso no hay. Fíjese que no hay ni una sola querella del gobierno por destrozos a una pyme, ni una. Solamente querellas por hurto cuando han afectado a grandes supermercados. Esas son las querellas que hay”.

4. “Los votantes de Parisi son personas piden anhelos semejantes a los que nosotros también encarnamos”

“Obviamente quienes votaron por Parisi, nosotros atendemos y vemos con mucha rigurosidad que son personas que son básicamente abusadas y son personas que están pidiendo anhelos muy semejantes a los que nosotros también encarnamos“.

5. “Vamos a incorporar aquellas propuestas que tienen que ver con el papel transformador del programa”

“Lo que Teillier señaló es que todas las propuestas programáticas centrales no están en discusión, porque lo que vamos a incorporar son aquellas propuestas que tienen que ver con el papel transformador del programa. Nosotros estamos absolutamente abiertos, más aún, creo que podemos enriquecer el programa”.