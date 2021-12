A través de una consulta ciudadana, Rapa Nui dio el visto bueno para que, a partir del próximo 3 de febrero de 2022, la isla vuelva a abrir sus puertas al turismo después de dos años cerrada por el COVID-19.

El proceso democrático tuvo una participación histórica por parte de los residentes, quienes votaron en masa superando, incluso, los indices de los comicios relativos a primarias presidenciales y elecciones municipales.

Uko Tongariki Tuki, jefe de la Dirección de Turismo de la Isla de Pascua, valoró el proceso democrático e hizo hincapié en que, más allá de ser suponer un espacio al turismo, “también es una apertura para nosotros, personas que no hacemos turismo, que tiene que ver con la salud y con volver a re conectarnos con nuestros familiares“.

Respecto a las medidas preventivas que se están barajando de cara a lo que será ese 3 de febrero, Tongariki manifestó que en conjunto con el gremio de turismo y la comunidad se preparan en distintas aristas, por ejemplo, en la vacunación: “ya estamos casi en el 80% de la vacunación total de primera dosis”.

Lee también: Tagle por investigación al PDG: “Si esas platas entraron a la contabilidad del partido, no vemos gravedad en el tema”

Asimismo, explicó que desde el organismo que encabeza elaboraron un plan que supone un “manual de buenas prácticas”, ahí se tipifican los procesos protocolares-sanitarios de cara a la pandemia. “Creamos decálogos, videos y cápsulas para que los visitantes puedan tener acceso antes que lleguen a la isla”.

La autoridad señaló que el año pasado se realizó un catastro de los alojamientos turísticos mediante el cual se constató la existencia de 289 establecimientos de este tipo. Se volvió a realizar otro conteo hace 6 meses y “están todos en la misma línea de seguir”.

No obstante, aseguró “el turismo va a ser progresivo, no uno similar a los 14 vuelos que teníamos“, por lo que espera que se realicen capacitaciones o ferias laborales con el objetivo de que “aquella mano de obra capacitada en el área turística no se nos vaya”.

“Como Municipalidad hemos trabajado en un proyecto (…) que es “Pro-Empleo“, que nace para que toda esa mano de obra calificada en el turismo no se nos arranque y empezamos a inyectarle economía. Hicimos un presupuesto para que todas aquellas personas del rubro recibieran un sueldo y les permitiera de alguna manera poder mantenerse en la isla”, profundizó consultado por los aportes del Gobierno central a la isla. “Nos hubiera gustado recibir un poco más”, añadió.