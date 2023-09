La secretaria general de la UDI habló en Hoy Es Noticia sobre la participación del gremialismo en la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, respondió: "Nosotros no vamos a asistir a ningún acto porque no fue construido con todas las miradas (...) En esta materia, el presidente (Gabriel Boric) está improvisando y ha sido errático, y muy proclive a promover un clima de polarización", adelantando que no se sumarían a la declaración conjunta y que publicarían una propia.