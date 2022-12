El gobierno acaba de presentar un proyecto de ley de cuota de género para los directorios, de 40% mínimo de integrantes mujeres en los directorios de las sociedades anónimas abiertas y anónimas especiales.

La cuota se aplicaría de modo gradual: en seis años sería obligatoria, pero antes sería una cuota sugerida, en el modo de comply or explain, es decir, que la cumplan o que expliquen por qué no, hasta que al final del periodo sería obligatoria y establecería sanciones para quienes incumplan.

La propuesta se hace cargo de una paradoja: aunque hay mujeres calificadas para los puestos de mayor responsabilidad, en los directorios de empresas sólo están representadas en un 12.7%. Según el Foro Económico Mundial, alcanzar la plena igualdad de género tomará 132 años si no se toman medidas.

Países de la OCDE que han enfrentado el mismo problema, han recurrido a la acción afirmativa transitoria para avanzar con mayor rapidez. Se ha probado allí como un mecanismo eficaz, que no perjudica a las empresas, pues el talento y la capacidad existen en la mitad de la población.

Por otra parte, las cuotas aplicadas en nuestro país tanto en las empresas públicas SEP, como en la Convención Constitucional, demostraron que la capacidad está en todos los sectores. La cuota de genero en empresas publicas SEP ha sido una política de Estado, que pasó de la presidenta Bachelet, al presidente Piñera y ahora al gobierno del presidente Boric. ¿Por qué no puede ampliarse al sector privado?

La igualdad de género, objetivo número 5 de Naciones Unidas, requiere apurar el tranco. Y de las alternativas que hay sobre la mesa, la acción afirmativa transitoria es lo que ha funcionado. Este es un proyecto valioso, que va en la dirección correcta.

Chile no puede seguir perdiéndose el talento de mujeres chilenas que demuestran a diario su liderazgo en todos los ámbitos y que no pueden acceder a los cargos de mayor responsabilidad sólo porque vivimos en una sociedad machista, que no le da los espacios que merece.