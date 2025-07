Susan Neiman y su balance de los seis meses de Trump: “La democracia no está en peligro, la están demoliendo”

La filósofa estadounidense y autora del libro "Izquierda no woke" hizo un balance de los seis meses del gobierno de Donald Trump y analizó la situación del progresismo en el ámbito internacional.

Susan Neiman, filósofa y escritora estadounidense, analizó en el programa Influyentes de CNN Chile el impacto que ha tenido su libro Izquierda no woke y también hizo un balance de lo que ha sido la segunda administración de Donald Trump.

Consultada por los cuestionamientos que generó la cumbre Democracia Siempre, realizada en Chile, la intelectual comentó que se trata de una iniciativa que debería extenderse a otros países. “Entiendo que el Presidente Gabriel Boric fue criticado por provocar potencialmente a Donald Trump”, comentó.

“Cualquiera que haya seguido la política internacional sabe que a Trump se le puede provocar con cualquier cosa que no le guste. Si la gente no lo enfrenta, seguirá haciendo todo lo que quiera. Ya es hora de que los países, en particular aquellos con gobiernos de tendencia socialdemócrata, digan que no estamos dispuestos a aguantar más”, enfatizó.

Respecto al rol de los intelectuales frente a las políticas del republicano, deslizó una reflexión: “Cualquiera que haya estudiado la historia del auge del fascismo sabe que no empieza metiendo a millones de personas en campos de concentración. Empieza poco a poco, intimidando a la gente y haciéndoles creer que más les vale tener cuidado y proteger sus propios intereses”.

En este escenario, subrayó: “La democracia no está en peligro, la están demoliendo más rápido de lo que nadie imaginaba”.

Reflexiones sobre el libro “Izquierda no woke”

Sobre el impacto de su obra, Neiman comentó que varía según el país y que, en el caso de Estados Unidos, la difusión fue más lenta.

En ese sentido, explicó: “Lo woke no es para nada de izquierdas. Lo woke juega con las emociones de la izquierda, con el deseo de apoyar a las personas oprimidas y marginadas, pero a menudo, sin darse cuenta, introduce ideas muy reaccionarias”.

En cuanto a los aprendizajes, precisó que ha notado que muchas personas han comprendido que cierto tipo de política simbólica “no ayuda en absoluto a la izquierda”.

Y sobre la situación general de esa fuerza política, desde su perspectiva, “ha estado sumida en un caos absoluto desde 1991. Creo que no ha sabido qué significa ser de izquierda, razón por la cual muchos temas, en parte simbólicos y ciertamente no unificadores, han cobrado protagonismo. Esto se debe a que la izquierda ha estado confusa y desorientada”.

