¿Qué es la espondilitis? Experto entrega claves para reconocerla

La espondilitis es una enfermedad que puede tener un impacto profundo en la calidad de vida de quienes la padecen.

A menudo confundida con dolores comunes de espalda o fatiga, esta condición inflamatoria crónica puede pasar desapercibida durante años antes de ser correctamente diagnosticada.

¿Qué dicen las expertas y expertos?

En Entrevistas CNN, el Dr. Iván González, reumatólogo de la Clínica Santa María, sostuvo que “es una inflamación de la columna que va generando que la columna se vaya quedando pegada a lo largo de los años y eso conlleva toda la sintomatología que tiene la enfermedad, de dolor, rigidez de la columna vertebral”.

“La espondiolitis es bastante invalidante. El gran problema que tiene es que el síntoma cardinal de la enfermedad, lo más importante, lo que genera es algo que es súper frecuente en la población, que es dolor de espalda. Entonces hay que tener harto ojo con el dolor de espalda en las personas jóvenes”, agregó.

Aclaró que “no es cualquier dolor de espalda, es un dolor de espalda que no lo deja descansar, es un dolor de espalda, no como el dolor habitual que uno conoce, sino que es un dolor lumbar que aparece cuando uno está descansando, cuando uno está acostado en la noche, trata de descansar y está incómodo”.

