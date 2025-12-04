Sudán, la crisis humanitaria más grave del mundo: ¿Qué está pasando en el país?

En Entrevistas CNN, José Sánchez, coordinador médico de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Darfur, conversó sobre la situación en el país.

Sudán atraviesa hoy la que expertos y organismos internacionales describen como la crisis humanitaria más grave del mundo, un conflicto que ha empujado a millones de personas al desplazamiento y al hambre.

Desde que estallaron los enfrentamientos entre fuerzas armadas rivales en 2023, la violencia se ha expandido por gran parte del territorio ¿Qué está pasando en el país y por qué la situación se ha deteriorado tanto?

En Entrevistas CNN, José Sánchez, coordinador médico de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Darfur (Sudán), sostuvo que “hay muchas organizaciones ya trabajando, pero faltan muchas manos para seguir dando atención a esta población“.

“Desde Médicos Sin Fronteras, lo que pedimos es a los países Estados Unidos, Egipto, Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos, que son los que pueden tener algún poder de influencia, que lo ejerzan para que puedan parar esta masacre en Sudán“, agregó.

Mira la entrevista completa