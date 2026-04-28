Squella plantea empoderar a Alvarado como “primus inter pares”: “Podría ir más allá de los trabajos que tienen solo que ver con lo legislativo”

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, se refirió este martes a la controversia surgida a partir de un oficio interno que abrió debate sobre una eventual revisión de programas del Ministerio de Educación, entre ellos algunos vinculados a alimentación escolar, en el marco del proceso de elaboración del presupuesto 2027.

La discusión se originó tras un oficio enviado por el Ministerio de Hacienda en el que se propone una reestructuración de los programas vigentes, que considera la modificación de 42 iniciativas y la eventual supresión de otras 15.

Dentro de estas últimas se incluye el Programa de Alimentación Escolar (PAE), beneficio que actualmente garantiza la entrega diaria de alimentos —como desayunos, almuerzos, colaciones, onces y cenas— a estudiantes en condición de vulnerabilidad que cursan educación parvularia, básica, media o de adultos.

“Es tan burdo pensar que el gobierno va a cortar un programa de alimentación”

En conversación con CNN Prime, el senador aseguró que se trata de procesos técnicos habituales que fueron malinterpretados en el debate público.

“Es evidente que cuando se trabaja desde el punto de vista técnico, se generan insumos precisamente para mejoras”, señaló, enfatizando que estos informes —elaborados por la Dirección de Presupuestos— no constituyen decisiones políticas, sino herramientas para perfeccionar políticas públicas, especialmente en programas de larga data.

En esa línea, Squella reconoció que la situación pudo haberse manejado mejor, apuntando a un problema de comunicación.

“Se armó una batahola bastante grande por algo que es bastante sencillo”, afirmó, agregando que “efectivamente hay algo que se puede hacer mejor, esto generó un efecto negativo”, lo que obliga a corregir y anticipar este tipo de escenarios.

#CNNPrime | Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, sobre polémica por filtración de oficio de la Dipres: “Es tan burdo que alguien pudiera llegar a pensar que el gobierno va a cortar un programa de alimentación (…). Personas malintencionadas, con mañas políticas,… pic.twitter.com/YIGfDtZlHI — CNN Chile (@CNNChile) April 29, 2026



El dirigente también rechazó las interpretaciones sobre eventuales recortes en programas sociales, calificándolas como infundadas.

“Es tan burdo pensar que el gobierno va a cortar un programa de alimentación, es totalmente absurdo”, sostuvo, acusando que hubo sectores que utilizaron la información con fines políticos.

En la misma línea, añadió: “Las personas que quizás genuinamente pudieron pensar que eso era verdad, es porque personas malintencionadas, con mañas políticas, usaron esta evaluación y gente que está en política sabe perfectamente que estas evaluaciones se hacen año tras año y siempre arrojan espacios para mejoras”.

Rol del ministro del Interior

Sobre el rol del Ministerio del Interior tras la separación de la cartera de Seguridad, planteó que aún puede fortalecerse.

En ese contexto, afirmó que “hoy día el Ministerio del Interior, una vez separado de lo que es seguridad, evidentemente que el rol que tiene es hacer de jefe del gabinete, es decir, de primus inter pares, como quieras llamarlo”. “Llevamos cuatro semanas de gobierno y hay mucho espacio para ir perfeccionando eso”.

En esa línea, apuntó a la necesidad de un mayor despliegue político del titular de la cartera: “en el día a día, en el trabajo con los parlamentarios, con los partidos políticos, con el resto de los ministerios”, señalando que “creo que efectivamente Claudio Alvarado podría jugar un rol, y lo está haciendo, pero podría ir más allá todavía de los trabajos que tienen únicamente que ver con lo legislativo, que es donde lo hemos visto muy presente”.

#CNNPrime | Apuntan al segundo piso por errores comunicacionales Arturo Squella, presidente del Partido Republicano: “Estamos frente a uno de los principales proyectos que ha tenido Chile durante los últimos 20 años en materia de reactivación económica (…) y efectivamente la… pic.twitter.com/lTKGElYuW0 — CNN Chile (@CNNChile) April 29, 2026

Squella por críticas de Matthei: “Ella está hablando en otro nivel”

Respecto a las críticas de la alcaldesa Evelyn Matthei, surgidas a partir de la misma controversia, Squella afirmó que responden a una preocupación mayor sobre la gestión del Ejecutivo.

“Ella está hablando en otro nivel. Lo que está diciendo ella es, nos pone nerviosos que tengamos estas descoordinaciones en el gobierno que tiene que sacar adelante una de las reformas más importantes de los últimos años. Lo que leo de sus palabras es una señal de alerta”, indicó.

Finalmente, insistió en que el foco debe estar en quienes, a su juicio, generaron alarma pública injustificada.

“El foco tiene que estar en las personas que trataron de engañar a la población con algo tan sensible”, aseguró.

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Continuidad en programas de DD.HH.

Respecto a las dudas que han surgido sobre la continuidad de los programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia a los que el oficio también refería.

“Pondría ojo en la cantidad de recursos que se están destinando en transacciones, avenimientos o acuerdos previos indemnizatorios entre el Consejo de Defensa del Estado y quienes han hecho presentaciones en el plano de los DD.HH. o de violaciones de DD.HH.”, puntualizó.