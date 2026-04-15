Raúl Soto advierte riesgo de “manzana podrida” en Ley de Reconstrucción: “Es un error para el gobierno no separar la iniciativa”

En entrevista con CNN Chile Radio, el jefe de la bancada del PPD, Raúl Soto, advirtió que la insistencia del Ejecutivo en incluir una rebaja tributaria sin compensación pone en peligro el paquete de reactivación económica. El parlamentario sugirió dividir el proyecto para evitar que el debate impositivo "contamine" las ayudas a las pymes y la clase media.

El diputado y jefe de bancada del PPD, Raúl Soto, manifestó su preocupación por la estrategia legislativa del Gobierno de José Antonio Kast frente a la denominada Ley de Reconstrucción. Tras una reunión con el ministro José García Ruminot, el legislador advirtió que la inclusión de una rebaja tributaria a las grandes empresas sin mecanismos de compensación podría gatillar el rechazo de la iniciativa completa, calificando este punto como un factor de riesgo para el éxito de la agenda económica.

¿Por qué Raúl Soto advierte un riesgo de “manzana podrida”?

Para el parlamentario, la decisión de mantener el componente tributario dentro de una ley miscelánea de reactivación es un “error político y técnico”. Soto explicó que el debate sobre la disminución de carga impositiva a los sectores más acaudalados, en un contexto de estrechez fiscal, podría terminar invalidando las otras 40 medidas del proyecto. “Corre el riesgo de terminar generándose el efecto de manzana podrida, y es decir que el debate de la rebaja de impuestos termine contaminando todo el paquete de medidas y puede llegar a estar en riesgo el proyecto“, sentenció.

El legislador recordó el antecedente de la fallida reforma tributaria del anterior gobierno del presidente Boric, señalando que insistir en fórmulas que no cuentan con mayoría transversal es peligroso. “Es muy difícil que en un tema tan relevante puedan pirquinear votos. Esta es una decisión muy importante y, por lo tanto, insistimos en el diálogo institucional. Hoy día está en riesgo el paquete de reconstrucción si es que no se divide, si es que no se separa”, afirmó en conversación con CNN Chile Radio.

#CNNChileRadio | Raúl Soto, diputado (PPD): “Como bancada PPD vamos a dialogar hasta que duela y le moleste a quien le moleste (…) No vamos a estar disponibles para una rebaja tributaria a los más ricos de Chile”. 📡 Sigue la señal aquí:… pic.twitter.com/EEGKHjrcGz — CNN Chile (@CNNChile) April 15, 2026

Foco en las PYMES y la clase media

A pesar de las críticas al corazón tributario del proyecto, Raúl Soto valoró la apertura de La Moneda para recoger propuestas de su bancada. Entre ellas, destacó la posibilidad de eliminar el recorte a la gratuidad para mayores de 30 años y la compensación a municipios por la exención de contribuciones. Sin embargo, enfatizó que la reactivación debe priorizar a las pymes y no solo a la gran industria.

El diputado detalló que el PPD presentará un documento formal con medidas de alivio financiero, incluyendo una propuesta para reducir el IVA a los alimentos de la canasta básica a través del bolsillo familiar electrónico. “Las perspectivas económicas para el primer año de gobierno son mucho más complejas de lo que se está tratando de instalar. El Banco Central ya está señalando que las expectativas de crecimiento están bajando”, advirtió, cuestionando la meta gubernamental de crecer al 4%.

Finalmente, Soto cuestionó el momento político de la presentación, vinculándolo al malestar ciudadano por el alza de los combustibles tras la modificación del METCO. “Las señales han sido única y exclusivamente hacia la gran empresa, mientras las señales a la clase media han sido de alza en los combustibles. Yo diría, derechamente, desprotección y abandono de la clase media”, concluyó.#CNNChileRadio | Raúl Soto, diputado (PPD): “Las posibilidades reales de crecer al 4%, al menos en el corto y mediano plazo, son muy difíciles de alcanzar. Yo llamaría al Gobierno a ajustar sus expectativas y que el motor de la reactivación esté puesto en las PYMES”.