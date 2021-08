La ex precandidata presidencial de la Lista del Pueblo (LPD), Soledad Mella, se refirió, en conversación con CNN Chile, al rechazo de la candidatura de Diego Ancalao por parte del Servel.

En ese sentido, Mella sostuvo que Ancalao nunca ha sido militante de la Lista del Pueblo, y que arribó a la agrupación desde la ciudadanía. “Nosotros no teníamos idea de lo que se estaba tramando tras de él. Llegó con 23 mil patrocinios ya armados desde la notaria, nunca supimos que la notaría no existía o que el notario estaba muerto, nos enteramos a través de Servel y nos sorprendió”, dijo la ex precandidata.

La miembro de la Lista del Pueblo señaló que cree que existe un movimiento para desestabilizar a la Lista del Pueblo y en ese sentido dijo que “esto viene gatillándose desde que se levanta la Lista del Pueblo, cuando salen los convencionales inmediatamente empieza un ataque y sobre todo la intención de intervenirla”, sostuvo Mella.

Respecto a las renuncias generadas desde hace algunas semanas, y que continuó con la reciente salida de la convencional Ingrid Villena (D13), la líder gremial manifestó: “entiendo que se vayan, porque nadie quiere salir salpicado de tanta cosa que nos está pasando”.

Parlamentarias y presidenciales

Al ser consultada por el origen del levantamiento de candidatos de cara a las parlamentarias y presidenciales por parte de la LDP, la militante de la agrupación aseveró que la lista entró “en el juego de ego, de ambición”.

En esa misma línea, Soledad Mella analizó las motivaciones que llevaron a la organización a plantearse la posibilidad de las candidaturas. “Estaba todo este proceso de: nos posicionamos y estamos ahí, podemos ir más allá. Y en un minuto dijimos vamos a la parlamentaria, ¿por qué? Porque nos dimos cuenta que sin la parlamentaria y con una nueva Constitución era super difícil que esto avanzara en el camino que nosotros creemos que es el correcto”, reveló la militante.

La ex precandidata presidencial de la LDP realizó una autocrítica al señalar que los errores estuvieron en “no ser más rigurosos en hacer la investigación sobre quienes eran las personas que iban a participar, y nos metimos en las ligas mayores donde no somos expertos frente a una máquina poderosa como los partidos políticos”.

Y por último reconoció que existió un quiebre interno luego de la proclamación de Cristian Cuevas como precandidato presidencial, porque “rechazamos el proceso porque no fue legítimo, muchos de nosotros no votamos ese día”.