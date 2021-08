El senador Alejandro Guillier criticó las declaraciones del candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, quien sostuvo en entrevista con El Mercurio que “no por la excusa de respetar los derechos humanos se va a renunciar a controlar la violencia”.

En conversación con CNN Chile, el parlamentario manifestó que “la derecha entiende el orden como represión y no como justicia. La paz social, la justicia en Chile va a traer paz y gobernabilidad y la derecha no lo puede ofrecer”, y en ese sentido agregó que la derecha “va a ofrecer represión ante el descontento social”.

Por otro lado, el senador confirmó su apoyo a la candidata de la DC, Yasna Provoste, de cara a las presidenciales del mes de noviembre. “Ofrecemos una opción de certeza, de paz social, de gobernabilidad, de trabajo con las organizaciones de la sociedad civil“, señaló.

En esa línea, el ex militante del PRO afirmó que “los cambios no se hacen sin ciudadanía, los partidos tienen que entender, tienen que abrirse. Creo que es una gran candidata, mujer, de región y tiene una enorme experiencia pese a su juventud“.

Guillier se refirió además al porqué de no competir nuevamente por un cupo en el Senado: “creo que uno no tiene porque pensar que el único camino es ser candidato a algo (…) y solamente siendo candidato no es el único espacio, podremos colaborar donde las circunstancias así lo estimen”.

Por último, el ex candidato presidencial anunció su renuncia al PRO: “Yo el lunes retiré mi candidatura porque habría encabezado una candidatura que habría dividido a la centro izquierda, y no era mi propósito”, agregando que siempre fue partidario de la unidad con listas y candidato común, y en PRO habían tomado una decisión distinta.