Senapred declara Alerta Roja para la provincia de Iquique: Alcalde Mauricio Soria alerta que “es muy grande la afectación” en la comuna

El alcalde de Iquique, Mauricio Soria, se refirió a la situación de la comuna en CNN Prime, luego de las intensas precipitaciones registradas durante este martes.

“Prácticamente todo Iquique está afectado, ya que la lluvia fue muy intensa en muy corto tiempo y eso para las ciudades del norte genera estragos”, afirmó.

Además, comentó que se han producido socavones y que las carreteras que unen Alto Hospicio con Iquique se encuentran cerradas.

“Tenemos a mucha gente varada en Iquique. Hay que entender que más del 93% de la población de la Región de Tarapacá vive entre Iquique y Alto Hospicio”, detalló.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para la provincia de Iquique y la comuna de Huara por evento meteorológico durante este martes.

El organismo informó que durante esta jornada se han realizado evacuaciones en los sectores Caleta San Marcos, Caleta Río Seco, Complejo Aduanero El Loa, Chanavaya, ZOFRI Barrio Industrial y Marinero Desconocido, en la comuna de Iquique, producto de la activación de diversas quebradas.

En paralelo, el jefe municipal reportó que muchas personas se encuentran aisladas y sin energía eléctrica.

Respecto del estado de las viviendas en la comuna, señaló: “Es muy grande la afectación en las casas. Nosotros no estamos acostumbrados a esta lluvia”.