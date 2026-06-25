Senadora Vodanovic y despliegue de militares: “Si los alcaldes de izquierda piden esto es porque llegaron a un nivel de desesperación enorme”

La senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, abordó los llamados al presidente José Antonio Kast para desplegar militares en la vía pública, que también han venido desde su propio sector, y su negativa respuesta en Enela 2026.

En conversación con Hoy es Noticia, Vodanovic aseguró que “si los alcaldes que son de izquierda están pidiendo esto (militares a la calle), es porque realmente ya han llegado a un nivel de desesperación enorme (…) entendiendo la función que tienen las Fuerzas Armadas, también creo que podemos ponerlo en un punto de infraestructura crítica”.

#HoyEsNoticiaCNN | Paulina Vodanovic, presidenta y senadora PS, tras que Kast descartara el uso de militares sen la calles: “Si los alcaldes de izquierdas están pidiendo esto, es porque han llegado a un nivel de desesperación enorme”@matiburgos 💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/MNhQME7y6T — CNN Chile (@CNNChile) June 25, 2026

La timonel del PS enfatizó que “la situación que se está viviendo en las grandes ciudades, y no hablo solo por la Región Metropolitana, también hablo por mi región; hay muchos lugares o poblaciones que están sufriendo los embates del narcotráfico, del crimen organizado; la presencia policial ya no es suficiente“.

En esa línea, explicó que con esta medida “no se trata de que (el Ejército) se conviertan en policías o carabineros, pero sí que puedan integrar a las fuerzas de tareas. De manera tal que le puedan proporcionar algún tipo de colaboración a las propias fuerzas policiales para que ingresen a ciertos sectores, para que hagan un patrullaje, para que den también cierta señal de protección”.

En ese sentido, argumentó que las “fuerzas armadas son muy profesionales (…) para la pandemia estaban presentes en todas las grandes ciudades haciendo checkpoints de la misma manera que lo hacen en La Araucanía o también con la presencia militar que se ha desplegado en la macrozona norte. De manera tal que aludir a una falta de preparación me parece que es injusto con la preparación que tienen precisamente“.

#HoyEsNoticiaCNN | Paulina Vodanovic, presidenta y senadora PS, tras que Kast descartara el uso de militares en la calles: “Aludir a una falta de preparación, me parece que es injusto con la preparación de las FF.AA. Nadie está pidiendo que salgan en una labor operativa dentro de… pic.twitter.com/TIu9SqhenG — CNN Chile (@CNNChile) June 25, 2026

Además, señaló que “nadie está pidiendo que salgan en una labor operativa dentro de las poblaciones, sino más bien de resguardo de las propias fuerzas policiales, que son las que tienen que poder hacer su tarea con mayor resguardo, con mayor cautela (…) aquí lo que tiene que haber es voluntad política de solucionar la grave ausencia del Estado en muchas de las comunas”.

Asegura que “no hay nada que celebrar” en la aprobación de la megarreforma en el Senado

Vodanovic también se refirió a la aprobación en general de la idea de legislar la megarreforma impulsada por el Ejecutivo, iniciativa que avanzó en el Senado por el margen de un voto.

Al respecto, aseguró que “no hay nada que celebrar” y que “el gobierno celebra un triunfo que no es tal, porque la verdad es que no consiguió ni un solo voto más”.

#HoyEsNoticiaCNN | Paulina Vodanovic, presidenta y senadora PS, por megarreforma: “El gobierno celebra un triunfo que no es tal. No consiguió ni un voto más. No hay nada que celebrar (…) No veo un espacio de celebración, salvo de autocomplacencia”@matiburgos… pic.twitter.com/u0DJQiE3ag — CNN Chile (@CNNChile) June 25, 2026

Añadió que “habríamos ganado mucho más probablemente si se hubieran acogido algunas de las propuestas que hicieron desde los distintos centros de estudio o los economistas, y que al menos nosotros desde el Partido Socialista fuimos capaces de recoger incluso algunas que venían de sectores políticos distintos del nuestro”.