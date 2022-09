La senadora de Renovación Nacional (RN), Paulina Núñez, participó de una edición especial de Tolerancia Cero dedicada al análisis del plebiscito que se llevó a cabo este domingo. En ese sentido, y tras ser consultada sobre cómo su sector le dará la continuidad del proceso constituyente, planteó que “tenemos los votos para garantizar aquello”. “Aquí se avanza no solo con un buen discurso, sino que con votos en el Congreso, yo me siento lo más alejada que hay de Republicanos y no forman parte de nuestra coalición”, ahondó la parlamentaria.