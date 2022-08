Críticas transversales ha recibido el Gobierno por no ampliar el estado de excepción Constitucional a la Región de Los Ríos. Sin embargo, desde La Moneda han llamado a no naturalizar este tipo de medidas. Sobre esto habló la senadora de RN, María José Gatica, quien aseguró en Noticias Express de CNN Chile que “el Gobierno sigue siendo inconsecuente, porque ellos mismos manifestaron la opción de que se podría realizar la extensión de zona de excepción para nuestro territorio, teniendo en cuenta la cantidad de atentados que hemos tenido”. La parlamentaria agregó que “no me sorprende este cambio de parecer de parte del Gobierno, porque es la tónica que han tenido desde que asumieron como Administración”.