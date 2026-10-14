Senador Carter tilda de cálculo político la postura de Milei por las Malvinas y asegura que “entre medio nos aísla a nosotros”

El senador Rodolfo Carter (IND-Rep) criticó este miércoles que las declaraciones del canciller de Argentina, Pablo Quirno, sobre el buque comercial chileno con rumbo a Malvinas son “una jugada de camarín”.

Carter criticó al Gobierno argentino y al presidente Javier Milei en CNN Prime, señalando que los dichos de Quirno por el buque chileno no le “tranquilizan”.

En esa línea, aseguró que la “crisis que se está alimentando en el sur de nuestro país (por el estrecho de Magallanes) tiene que ver con la política doméstica argentina“.

#CNNPrime | Senador Rodolfo Carter por declaraciones de canciller argentino por buque: “La crisis que se está alimentando en el sur de nuestro país tiene que ver con la política doméstica de Argentina. El presidente Milei está perdiendo la reelección” 💻https://t.co/YGweKA292Y https://t.co/UfXv6iLZrz — CNN Chile (@CNNChile) October 14, 2026

De acuerdo con el senador, la polémica que se desarrolló por las declaraciones de militares argentinos en las que se planteaba que el Estrecho de Magallanes pertenecía al territorio transandino sería una maniobra de Milei ante el escenario actual que enfrenta por las próximas elecciones presidenciales en 2027.

“El presidente Milei hoy día está perdiendo la reelección y lo único que unifica fuertemente al pueblo argentino es el fútbol y un sentimiento muy profundo por la pérdida de las Malvinas (…) El presidente, habilidoso como es, ha sacado esta carta de confrontarse con Inglaterra y entre medio aislarnos a nosotros“, planteó.

Así las cosas, señaló que la administración de Milei estaría “probando cómo reacciona Chile (…) Eso es lo que está haciendo Milei, viendo hasta qué punto Chile le deja pasar la pelota, hacer su negocio político interno, y nos genera un conflicto internacional de insospechadas proyecciones hacia el futuro”.

Respecto del paso del buque, Carter argumentó que el tratado sobre el estrecho de Magallanes contempla un artículo que sostiene que Chile “debe garantizar que no va a ser arpillado ni transformado en un elemento de defensa y que el paso tiene que estar asegurado libremente en cada una de sus bocas”.

“Por tanto, Argentina no tiene ninguna atribución para controlar el buque a la salida por Punta Dungeness, y menos aún decirle a su vecino, la comuna de Punta Arena, puede o no comerciar con las Malvinas o Falklands”, añadió.

Carter califica de “error” la declaración de intereses entre Chile y Malvinas por las Islas Malvinas

El senador dijo que “fue un error del gobierno” y que “habría repensado” la declaración de intereses entre Chile y Argentina por las Islas Malvinas.

#CNNPrime | Senador Rodolfo Carter sobre tensión con Argentina por buque: “Fue un error el compromiso verbal del gobierno chileno” @matiburgos

💻https://t.co/YGweKA2GSw https://t.co/8NzqBpw8nA — CNN Chile (@CNNChile) October 15, 2026

“Si Argentina nos viene a nosotros a exigir que una conversación o una declaración de intenciones que no son tratados, que no son una ley, partan por cumplir ellos su parte hiderógena en ese decreto (del derecho de copatrullar el estrecgo), que no lo han querido hacer en tres gobiernos distintos”, indicó.

Carter criticó que “Argentina tiene una mala tradición de no respetar los tratados, lo ha hecho en muchas ocasiones” y que, por ello, el Gobierno chileno debe actuar con firmeza con el país vecino, lo que a su juicio se ha ejercido.

Sostuvo que las palabras de Milei en contra del expresidente Gabriel Boric en su visita al territorio chileno demostraron una “descortesía inaceptable” al provocar un conflicto interno entre la oposición y el oficialismo.

“Usted comprenderá que yo tengo una pésima opinión del gobierno del presidente Boric, pero no corresponde que el presidente argentino se venga a referir ni al presidente Boric ni a la izquierda a los términos que él hizo. Una descortesía inaceptable”, zanjó.

Por último, sostuvo que el actuar del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, ha sido “imprudente” y que “incluso no ayuda a la causa de Estados Unidos”.

Revisa la entrevista completa