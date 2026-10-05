Segunda vuelta en Brasil: Analista aborda estrecho resultado y las claves que marcarán la campaña entre Lula y Bolsonaro

Ayer, el candidato del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, dio la sorpresa y quedó en primer lugar de las elecciones en Brasil, por encima del presidente Lula da Silva, con quien disputará el próximo 25 de octubre la presidencia por los próximos cuatro años.

En conversación con Hoy es Noticia, Martha Hernández, doctora en Ciencias Políticas y directora académica de la Conferencia Mundial sobre Comunicación Política, sostuvo que el resultado fue inesperado debido a que las encuestas habían proyectado un escenario más favorable para Lula.

Según explicó, durante el conteo de los votos la diferencia entre ambos candidatos se fue reduciendo considerablemente, pasando de una ventaja inicial más amplia a menos de dos puntos porcentuales. Desde su opinión, demuestra que existía un nivel importante de voto que no estaba siendo considerado en los sondeos.

Hernández se centró en los resultados de las elecciones parlamentarias, donde el partido del candidato Flávio Bolsonaro, Partido Liberal, logró una gran cantidad de parlamentarios. Para la parlamentaria, representa una señal relevante respecto del descontento de parte del electorado con la actual administración.

“Es significativo que los ciudadanos estén enviando una factura al gobierno a través de las urnas“, sostuvo.

En ese sentido, apuntó a la inseguridad como uno de los principales factores que podrían haber incidido en el resultado.

La segunda vuelta

Consultada respecto a si el resultado de la primera vuelta permitiría anticipar al ganador del balotaje, Hernández fue categórica al responder que “no“.

Según señaló, las próximas semanas deben ser entendidas como otra etapa electoral, la que debe ser entendida como “una nueva campaña, una segunda vía, una campaña completamente diferente, donde tienen que ir y ganar esos votos, todos esos ciudadanos que no votaron”.

La especialista sostuvo que las alianzas serán determinantes, aunque advirtió que el respaldo de los candidatos “no se traduce completamente en votos, porque los ciudadanos también se sienten infravalorados en este sentido”.

Finalmente, Hernández abordó la influencia de Estados Unidos y Donald Trump en el escenario electoral brasileño, señalando que la relación entre ambos países sí tendrá relevancia debido al peso estratégico del país.

“Estados Unidos intervino de una u otra forma, celebrando reuniones y formando alianzas con los candidatos de los diversos países latinoamericanos que eligieron presidentes este año“, concluyó.