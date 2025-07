Secretaria de RN desdramatiza desplome de Matthei en encuestas: “Tenemos el conocimiento de cómo construir mayoría”

En CNN Chile Radio, Andrea Balladares también descartó que la abanderada presidencial de Chile Vamos vaya a deponer su candidatura.

La última edición de Panel Ciudadano UDD ubicó a Evelyn Matthei en el tercer lugar de las preferencias presidenciales, detrás de Jeannette Jara y José Antonio Kast.

En entrevista con CNN Chile Radio, la secretaria general de Renovación Nacional (RN), Andrea Balladares, comentó que el desafío es “cómo crecemos y hacemos un llamado a esa mayoría que no fue a votar el domingo, que no se siente identificada con este gobierno y que busca un espacio de esperanza”.

Además, desdramatizó la situación señalando que cuando Johannes Kaiser comenzó a aparecer en las encuestas, Kast “también bajó y eso se va reconfigurando, obviamente, en el nuevo escenario”.

Insistió en que “nosotros tenemos un desafío hoy día que es transmitir durante estos días que obviamente somos la candidatura que puede cristalizar una mayoría efectiva”.

Consultada sobre si cree que la candidatura de Matthei podría atraer votantes de centro que no apoyarían a Jara, respondió que “es evidente que hay un grupo ahí” e hizo mención a exautoridades de la concertación. Por ejemplo, el exministro Jorge Burgos, quien dijo que no entregaría su respaldo a la candidata del oficialismo.

“Hay una amplia mayoría no militante, no politizada, que no participa. Finalmente, 9 de cada 10 chilenos no fueron a esta primaria del domingo y ahí hay un mundo que probablemente es no identificado con un sector político y lo que busca es aquellas candidaturas que le entreguen certeza, que le den esperanza, que han votado por uno u otro sector y ahí está el desafío de cómo construir esa mayoría”, recalcó.

En esa línea, dijo que en Chile Vamos hay “experiencia” y que “tenemos el conocimiento de cómo construir esa mayoría. Lo hicimos en el 2009 con Piñera, también en el 2017″.

Por otro lado, se refirió a los dichos del Daniel Núñez, quien en Tolerancia Cero planteó que a la candidatura de Matthei la van a bajar los poderes fácticos porque se está desplomando. “Primero, me parece que eso es una campaña del terror”, acusó.

Y dijo que “no le corresponde al senador del Partido Comunista hacer esas apreciaciones”, ya que es el bloque de Chile Vamos el que tuvo más exitoso en la última elección municipal, por ejemplo.

“Me parece que más bien viene a un ataque sin sustento y de baja política lo que hace el senador Núñez. Nosotros tenemos una candidata sólida, fuerte, tenemos encuestas donde estamos liderando, tenemos otras donde está muy cerca de José Antonio”, acotó.

Agregó que “son distintos escenarios, tenemos una coalición muy fuerte, equipos, autoridades que efectivamente nos pueden llevar, nos van a llevar a construir esa mayoría. Así que espero que el senador Núñez y la campaña de Jeanette Jara no caigan esas campañas del terror”.

De ese modo, descartó “totalmente” que Matthei vaya a deponer su candidatura.