El candidato presidencial Sebastián Sichel criticó la gestión del Gobierno en torno a la crisis sanitaria, señalando que ha habido un “exceso de confianza” desde que se comenzó a implementar el proceso de vacunación en Chile.

Entrevistado en Tolerancia Cero, en CNN Chile, el ex ministro dijo que “lo hemos hecho mal por exceso de confianza. En general, en manejo comunicacional en crisis te enseñan que tú no puedes celebrar salir de la crisis hasta que saliste de la crisis, y nunca se celebra, las crisis no son buenas. Por lo tanto, creo que hubo autoconfianza en este proceso final”.

El también ex presidente de BancoEstado dijo que “la vacunación nos hizo mal”, porque aunque el proceso se ha llevado a cabo de manera exitosa, “no era suficiente para detener la pandemia y por lo tato debimos haber dado señales de mayor riesgo hacia adelante”.

El candidato también amplió su crítica hacia la derecha en general, sector que, a su juicio, suele tener “autocomplacencia“.

“Me pasó antes de la crisis, cuando empezamos a decir ‘el país está en marcha’, y yo decía ‘cuidado, el país no está en marcha’, aquí la mitad de los chilenos viven con $402 mil al mes’”, comentó.

“La autocomplacencia de la cultura de derecha o más bien, de la élite en el país que no entiende el país en que vive, hace que muchas veces celebremos anticipadamente”, finalizó Sichel.