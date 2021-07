En el marco de la fallida sesión de la Convención Constitucional debido a problemas técnicos y sanitarios en el ex Congreso Nacional, tres constituyentes abordaron en Aquí Se Debate la petición de renuncia inmediata al ministro de la Segpres, Juan José Ossa. Al respecto, Constanza Schönhaut (CS), convencional del D11, planteó que “aquí hay responsabilidades políticas y administrativas que recaen principalmente en el ministro Ossa, el subsecretario Pavez y el funcionario Encina”, secretario ejecutivo de la convención. Añadió que “el ministro va a tener responsabilidades políticas, y en tanto a las responsabilidades políticas es que hemos planteado su renuncia. Respecto de Francisco Encina, probablemente va a tener responsabilidad administrativa y esas también van a tener que hacerse efectivas”. Por otro lado, Eduardo Cretton (UDI), constituyente del D22, sostuvo que “creo que hay responsabilidades políticas del gobierno, por supuesto que la hay. Acá no se trata de tapar el sol con un dedo. Quienes eran los responsables de que nosotros pudiésemos estar trabajando hoy día es el gobierno, cosa distinta es que yo no creo como el Frente Amplio que cada vez que hay un error en el gobierno hay que pedir la destitución de un funcionario. Quizás, vayamos a saber, si la convención termina pidiendo acusaciones constitucionales también”. Una afirmación que Schönhaut cuestionó, asegurando que “eso es una caricatura y tú lo sabes”. Finalmente, Manuel Woldarsky (IND), convencional del D10, enfatizó que “efectivamente no solo debe irse Francisco Encina… debe irse el ministro Ossa, porque no saben el país que están gobernando”, sentenció.