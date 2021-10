Finalmente este viernes los convencionales aprobaron la indicación sustitutiva del reglamento de Participación y Consulta Indígena de la Convención Constitucional, decisión que fue cuestionada por los representantes de Vamos por Chile, quienes reclamaron no haber sido consultados. CNN Chile conversó con la constituyente del Pueblo Mapuche, Rosa Catrileo, para analizar en detalle lo sucedido.

Lo que Vamos por Chile cuestionó es el modo en que se realizó esta indicación, debido a que sustituye gran parte del reglamento anterior y acusan que eso nunca se socializó en la comisión a cargo, por lo que su trabajo habría sido en vano. Al respecto, Catrileo sostuvo que “la aprobación de la propuesta que hicimos como escaños reservados tuvo 103 votos a favor, lo que indica que 2/3 de la Convención está de acuerdo”.

La convencional detalló que la propuesta emitida junto a sus 17 compañeros de escaños reservados, correspondientes a 10 pueblos originarios “no era cambiar el reglamento, porque nosotros nos basamos en la propuesta precisamente que sale de la comisión, pero sí era mejorarlo, ampliando la presencia de los convencionales de escaños reservados y aumentando también el número de no indígenas que participaran de la comisión”.

Respecto específicamente al reclamo de Vamos por Chile, Catrileo sostuvo que “presentamos la moción dentro de los plazos señalados y no hay ningún requisito de que las indicaciones que se presenten por algún sector tengan que ser conversadas con otros, podría ser presentado por un solo convencional que va a tener que buscar los patrocinios para su propuesta”.

En el caso de ellos, manifestó, “fue una propuesta que nace desde los escaños reservados como titulares del derecho de participación indígena y la empezamos a socializar desde el momento en que presentamos la moción hace casi dos semanas atrás, por lo tanto me parece extraño que no se hayan enterado“. Asimismo, puntualizó que “si tenían cuestionamientos, por qué no los realizaron al momento en que se iniciaron los debates de los reglamentos; Si tenían alguna inquietud pudieron haberla planteado inmediatamente”.

De aquí en adelante, analizó la representante mapuche, “la secretaría de la Convención, a cargo de John Smok, va a hacer un comparado para determinar cuáles de esas indicaciones son compatibles” y ejemplificó que “nosotros transcribimos los principios que estaban ya en la propuesta de reglamento que salió de la comisión y los mejoramos en la propuesta que presentamos, por la tanto, las indicaciones que dicen relación con esos principios van a subsistir”.

En relación a las aprensiones dentro y fuera de la Convención, Catrileo sostuvo que “nos hicimos cargo de uno de esos puntos, porque generó mucha especulación e incluso susto: La palabra ‘vinculante’, es algo que aclaramos precisamente en nuestra propuesta, señalando que tiene que ver con que es obligatorio en un proceso de participación y consulta indígena, como un ejercicio de derecho fundamental, que sean considerados en los informes que se evacúen hacia las comisiones temáticas y también en las propuestas de normas constitucionales”.

Eso, contestó, “no implica de ninguna manera que no se pueda debatir o deliberar respecto de las propuestas que nazcan de la participación y consulta indígena, pero sí es obligatorio considerarlas, tenerlas en cuenta y también salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas”.

En ese punto se detuvo para enfatizar que “nosotros siempre hemos recalcado que los derechos de los cuales somos titulares como pueblos indígenas forman parte del sistema de protección de derechos humanos, por lo tanto, son un límite para la Convención”.

Finalmente, sentenció, “no podemos nosotros desconocer derechos que la los pueblos indígenas nos hemos ganado, que los tenemos reconocidos, que se encuentran vigentes y que forman parte del sistema de protección de derechos humanos, a eso nos referimos con la participación y consulta indígena vinculante”.