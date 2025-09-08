Galilea dice que “no le gustó” renuncia de Vidal a TVN: “Debió quedarse y dar la cara por lo que ocurre financieramente”

El presidente de RN aseguró que más allá de lo planteado por el propio Vidal al renunciar a su cargo de director, hubiera sido importante que él estuviera presente al momento de presentar los estados financieros de este año del canal público, sobre todo por estar cruzando "una situación económica gravísima".

Este lunes dejó su puesto a la cabeza del directorio de Televisión Nacional de Chile (TVN) Francisco Vidal, quien argumentó que no quería ser foco de críticas por parte de José Antonio Kast, candidato presidencial que había afirmado que él era “el bot número uno de Chile”.

Al respecto, el presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, comentó en Tolerancia Cero que no le gustó del todo su salida del directorio, pues

“Es bastante sorpresiva la renuncia de Francisco Vidal (…) A mí no me gusta la salida de Francisco Vidal. No por las razones que se están comentando hoy día (…) Es porque TVN está pasando por una situación económica gravísima y tengo entendido que la próxima semana debieran presentar los estados financieros de dicho canal del año 2025”, aseguró el senador.

En ese sentido, el parlamentario expresó sus dudas sobre que las críticas de alguien como José Antonio Kast llevara a Vidal a dejar su cargo en el directorio, además de que bajo su percepción Vidal debió haberse quedado “y dar la cara” por el estado financiero del canal público.