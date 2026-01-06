Rincón envía un mensaje a jóvenes que rindieron la PAES: “Tres días de pruebas no miden su historia de trabajo”

La conductora de Tolerancia Cero, Mónica Rincón, luego de que se dieran a conocer los puntajes de la PAES 2025, envió un mensaje a quienes la rindieron: “Sigan confiando en ustedes, porque si de algo estoy segura es de que valen mucho más que el resultado de hoy”.

Hoy se entregaron los resultados de la PAES: algunos celebraron y muchos más están tristes.

A quienes están contentos, los felicito por el esfuerzo personal y el de sus familias. Pero quiero dedicar este Minuto de Confianza a quienes están tristes, a esos muchos que sí se esforzaron y, aun así, no obtuvieron el resultado que querían.

Algunos de ustedes recibieron una educación deficiente, que hacía casi imposible un resultado distinto al de hoy. Pero tienen una fuerza que confío los llevará a escribir un destino diferente del que hoy avizoran, uno mucho mejor.

Otros no entienden por qué el puntaje no es el que esperaban, a pesar de haber hecho todo bien: estudiar, esforzarse, aprovechar de manera responsable ese buen colegio en el que pasaron tantos años.

Quisiera darles ánimo. Tres días de pruebas de selección no miden su historia de trabajo. A hechos que no siempre tienen sentido, ustedes pueden dárselo. Lo que pasa es que cuesta, en medio de la frustración y en una sociedad exitista que valora demasiado los resultados y muy poco los procesos.

No soy quién para aconsejarlos, pero me tomo la confianza de decirles que el dolor puede enseñarnos resiliencia, que esto puede ser solo un retraso en sus planes y que tal vez aparezcan nuevas opciones a las que no se habían abierto.

Y, sobre todo, sigan confiando en ustedes, porque si de algo estoy segura es de que valen mucho más que el resultado de hoy.