El diputado y ex presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto, conversó con CNN Chile sobre los cambios que podría traer la nueva Constitución respecto de la actual. “Tengo la certeza de que va a ser un cambio constitucional sustantivo con transformaciones muy profundas que van a fijar las reglas del juego de nuestra convivencia democrática para las próximas décadas, pero no va a ser un proyecto refundacional de Chile, no va a ser un programa de gobierno de izquierda derecha o centro. Va a ser un marco de acción institucional donde van a caber todos los proyectos políticos en un contexto democrático”, afirmó el parlamentario. Por otro lado, abordó la participación de expertos en el nuevo proceso constituyente y la posibilidad de que los ex mandatarios se sumen a ese grupo. “Sería muy polémico”, dijo Soto respecto a la inclusión del ex presidente Sebastián Piñera en el “Comité de expertos”.