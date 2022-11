En un nuevo capítulo de Última Mirada, el analista internacional Raúl Sohr comentó las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos: “El presidente Biden no pudo poner la vara más alta, él dijo que lo que aquí está en juego es la democracia“. Por otro lado, el experto sostuvo que “me parece insólito que elección tras elección Estados Unidos tenga problemas tecnológicos. Chile, Brasil y el conjunto de América Latina no tenemos estos problemas y no contamos con sistemas tan modernos como en EE.UU., que por alguna razón fallan”.