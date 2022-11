En un nuevo capítulo de Última Mirada, el analista internacional Raúl Sohr comentó los resultados de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos. “Las elecciones no se ganan ni se pierden, sino que se explica, y cada sector va a dar su explicación”, dijo el experto. En esa línea, comentó que “los resultados no son plenamente satisfactorios o decepcionantes para ninguno de los dos bandos, pero el que aparece como claro perdedor en esta contienda es Donald Trump“, dado que el ex presidente “participó activamente en el apadrinamiento de distintas candidaturas republicanas, a las cuales, en su mayoría, les fue mal”.