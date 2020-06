En entrevista con CNN Chile, el presidente de la CPC indicó, además, que el "retorno seguro" no fue anticipado, ya que algunas empresas han podido seguir operando exitosamente. También calificó como una "muy mala propuesta" el proyecto de impuesto a los "súper ricos" y tildó a Latam como una compañía estratégica. "No me imagino a Chile sin una compañía como LAN", puntualizó.