En el Congreso reposa un proyecto de ley que busca extender el prenatal, postnatal y fuero maternal durante la crisis sanitaria debido a la pandemia del COVID-19, el cual beneficiaría a casi 23 mil mujeres. El pasado 6 de mayo, fue aprobado en la Cámara de Diputados y el próximo miércoles 3 de junio el Senado revisará su admisibilidad.

Para ahondar en esta propuesta legislativa, Mónica Rincón conversó con la diputada Paulina Núñez (RN). “Lo que buscamos, transversalmente, es extender el permiso postnatal parental y el fuero maternal cuando su vigencia o ejercicio coincida con la declaración de un estado de excepción constitucional“, dijo.

En la propuesta se detalla que, una vez decretado el estado de excepción constitucional, las trabajadoras en gestación tengan el derecho postnatal durante al menos 10 semanas antes del parto. Asimismo, aquellas que estén ejerciendo ese derecho y termine durante el estado de excepción, que puedan mantenerlo hasta que dure la medida, con una extensión contemplada en la legislación que busca ser aprobada.

“En el proyecto también hay un artículo que busca que aquellas mujeres que tengan un hijo menor de un año con una enfermedad grave, puedan continuar con este permiso durante el estado de excepción constitucional“, indicó Núñez.

Agregó que el contexto lo amerita por cuanto no hay salas cunas operando y, sobre todo, en una situación en la que los adultos mayores deben ser protegidos y, de tener que volver al trabajo, muchas de las madres y padres a quienes se les termine el permiso parental postnatal probablemente tendrían que acudir a los abuelos de los bebés para su cuidado, lo que pondría a toda la familia en riesgo de contagio.

“Nos hemos unidos transversalmente en un proyecto que busca llevar tranquilidad a miles de hogares“, comentó la diputada de RN. Pese a que esta iniciativa, que busca un beneficio comprensible en medio de una crisis sanitaria, ha logrado unir a bancadas oficialistas y opositoras, se ha topado con resistencias desde el Ejecutivo.

“A mí me llama la atención que el gobierno aún no nos dé una respuesta. Sabemos que este proyecto significa recursos, porque queremos que las mamás puedan seguir ejerciendo este derecho en las mismas condiciones, pero también sabemos que durante esta crisis se ha llegado con recursos a otros sectores”, señaló la diputada oficialista.

Por lo mismo, cuestionó el silencio que desde el Ejecutivo han guardado sobre este tema que estima urgente resolver. “Voy a hacer una crítica derechamente al gobierno, no solo por su silencio. Nuestro sector político por mucho tiempo, una de sus banderas ha sido el fortalecimiento de la familia, por lo tanto no me explico cómo han guardado silencio”.

En el punto de prensa ofrecido por el ministro de Salud, Jaime Mañalich, este martes 2 de junio, fue consultado sobre su opinión como autoridad sanitaria respecto a este proyecto de ley, pero declinó hacer comentarios.

La iniciativa surgió en la Cámara de Diputados, pero al implicar recursos debe contar con el apoyo del Ejecutivo para que sea constitucional. “Fue despachado al Senado, pero ahí está detenido porque necesita el patrocinio del Ejecutivo. Hemos hablado con los distintos ministros y hemos encontrado silencio“, asegura la diputada Núñez.