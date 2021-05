La presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), al término de la última jornada electoral, se refirió a los resultados obtenidos por los partidos tradicionales. “Es evidente cuando tenemos una dispersión de candidatos, en este caso de constituyentes por distritos, te va mal”, dijo en Tolerancia Cero. Según los últimos sondeos del Servel, solo dos representantes de la DC fueron elegidos como constituyentes. Al ser consultada si es que considera esto como una derrota, admitió que “sin duda que son malos los resultados para los partidos tradicionales, en particular para la DC, yo no lo voy a negar. Pero por eso partí señalando en que nos parecía que estos resultados eran muy ratificatorios de lo que ocurrió el 25 de octubre del 2020, cuando la ciudadanía se volcó en el 80% por el Apruebo y dijo esta nueva Constitución la tienen que escribir otros”, afirmó. “Otro elemento que me parece importante señalar, es cuando tenemos una cantidad tan grande de candidatos constituyentes por distrito, esto fue claramente un error”, insistió Provoste.