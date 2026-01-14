Protestas en Irán: Qué las provocó y cuál podría ser el rol de Estados Unidos tras las advertencias de Trump

El director del Departamento de Política y Gobierno de la UAH, Isaac Caro, profundizó en CNN Chile sobre los antecedentes y los posibles caminos que podrían tomar las protestas en Irán.

El director del Departamento de Política y Gobierno de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), Isaac Caro, se refirió a la situación en Irán y al rol que podría asumir Estados Unidos ante las crecientes protestas.

En ese contexto, sostuvo que actualmente se vive una “ola de violencia bastante grande”, que ha sido respondida por parte del régimen iraní con “ejecuciones masivas y una fuerte represión”.

De acuerdo con lo anterior, es importante considerar los antecedentes de las manifestaciones. Hace tres años y medio, la muerte de Mahsa Amini provocó indignación en la población; sin embargo, el contexto actual presenta diversas dimensiones, ya que la situación nacional y regional en Medio Oriente ha cambiado, lo que ha debilitado fuertemente al régimen islámico, definido como una teocracia.

Entre los factores, mencionó una crisis económica marcada por la devaluación de la moneda y la inflación, además del endurecimiento de la postura de Estados Unidos frente a Irán por su programa de energía nuclear.

Por otro lado, advirtió sobre la afectación que han sufrido mujeres, estudiantes y la comunidad LGBTI+, quienes incluso pueden llegar a ser ejecutados, a lo que se suman las minorías étnicas, como la población kurda.

Respecto del interés de Estados Unidos, señaló que está vinculado a los objetivos de Donald Trump, entre los que destaca frenar el programa de energía nuclear iraní.

“No sabemos si se detuvo o si se produjo una ralentización”, dijo el académico, y agregó que también está en juego el petróleo.